Konferencja Innowatory Wprost 2026: Jak wzmocnić pozycję Polski na innowacyjnej mapie Europy

O współpracy nauki z biznesem oraz barierach hamujących rozwój innowacji w Polsce dyskutowali uczestnicy panelu poświęconego „Jak wzmocnić pozycję Polski na innowacyjnej mapie Europy”. Eksperci podkreślali, że kluczowe znaczenie ma większe zaangażowanie przedsiębiorstw w badania i rozwój oraz stworzenie warunków sprzyjających komercjalizacji nauki.

– W Polsce brakuje firm, które inwestują w badania naukowe. Musimy wypracować miejsce, w którym pokażemy firmom, że warto inwestować w innowacje – mówił Piotr Sankowski.

Polska potrzebuje nie tylko większych inwestycji w innowacje, ale także naukowców gotowych do współpracy z biznesem i wdrażania wyników badań na rynek.

– Budowanie przedsiębiorczego wizerunku naukowca jest istotne – powiedział Krzysztof Gulda.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki wymaga zarówno zmian systemowych, jak i większego zaangażowania środowiska naukowego oraz biznesu. Kluczowe będzie stworzenie warunków sprzyjających współpracy i wdrażaniu nowych technologii.

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