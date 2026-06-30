Radosław Nielek, dyrektor NASK: Przez AI mamy mniej czasu na interwencje

Jestem dumny z tego, że za ostatnim wzrostem liczby incydentów stoi to, że coraz aktywniej je wykrywamy. Zanim ktokolwiek zdąży wykorzystać daną np. stronę do próby oszustwa, albo zanim ktokolwiek zgłosi takie oszustwo, już na tym etapie interweniujemy i natychmiast ściągamy taką stronę zamierzającą coś wyłudzić – mówi Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Z dyrektorem NASK rozmawiamy także o tym: jakie ataki są dziś najczęstsze i jak najczęściej cyberprzestępcy "podchodzą" zwykłych obywateli, a jak firmy, aby wykraść od nich dane.

Ponadto pytamy:

Czy Kowalski może rozpoznać cyberatak na firmę?

Jak wygląda walka hakerów w czasach AI?

Jak AI skrócił czas reakcji na działania osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem?

Jak tworzyć w Polsce odpowiedzialną AI?

Czy suwerenna sztuczna inteligencja jest nam potrzebna? Do czego jest, a do czego nie?

Dlaczego zainstalowanie lokalnie na własnym komputerze zaawansowanych modeli AI nie zapewnia nam pełnej prywatności danych?

Co dziś najbardziej hamuje rozwój AI w Polsce i Europie?

Czy Polska ma szansę szukać nisz w obszarze cyberbezpieczeństwa?

W tym godzinnym wywiadzie zaczynamy od wzrostu liczby incydentów w ostatnim czasie, a kończymy na tym czy z obcymi modelami językowymi da się w ogóle eksportować polskie niszowe produkty oparte o AI?

Od kwestii zwykłych cyberzagrożeń i tego, co robią dziś firmy, gdy hakerzy żądają okupów, płynnie przechodzimy do rozmowy o sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie i tym dlaczego tak ważne jest tworzenie własnych modeli językowych, ale „z głową”. Zdaniem dr inż. Radosława Nieleka, dyrektora NASK w jednym kraju całego łańcucha potrzebnego do wytwarzania produktów AI nie da się zmieścić, dlatego Polska ma szanse w AI tworzyć ciekawe i niszowe rozwiązania.

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