Masz pomysł na aplikację wspierającą zdrowie? Ruszyła VI edycja TeenCrunch HealthX

Oficjalna inauguracja VI edycji ogólnopolskiego programu akceleracyjnego TeenCrunch odbyła się w warszawskiej Rotundzie PKO BP 25 czerwca.

Inauguracji towarzyszyła seria paneli dyskusyjnych i prelekcji znanych ekspertów – w konferencji wzięli udział m.in. mentorzy – Edi Pyrek i Greg Albrecht, cofounder TeenCrunch – Kacper Szklarczyk, CEO Youth Business Poland – Adrian Migoń, i Krzysztof Gulda, prezes PARP.

Panel "AI w służbie dobrostanu" prowadził Krzysztof Szczepaniak, dyrektor contentu i projektów strategicznych "Wprost".





„Zaprogramuj się na zdrowie” – algorytm, którego nikt nas nie uczy

Teen Crunch to bezpłatny program akceleracyjny dla najbardziej przedsiębiorczej i uzdolnionej młodzieży w wieku 16–22 lat. W tym roku startuje pod hasłem HealthX, skupiając się na wyzwaniach z obszaru zdrowia psychicznego, fizycznego oraz cyfrowego.

– Mamy podwójny kryzys: głowy i ciała naraz. Można powiedzieć, że w systemie operacyjnym całego pokolenia pojawił się poważny błąd, a my jesteśmy tu po to, aby wspólnie zacząć go naprawiać – mówi Adrian Migoń z Youth Business Poland, organizator programu.

I dodaje: – Traktujemy to jak wyzwanie do zaprogramowania rzeczywistości od nowa, ponieważ zdrowie nie jest ustawieniem domyślnym,to coś, co możemy i musimy świadomie skonfigurować. Jeśli masz 16–22 lata i chcesz stworzyć rozwiązania, które odpowiedzą na te wyzwania, zapraszamy do nowej edycji. Możesz zgłosić się z własnym pomysłem lub dołączyć do innego zespołu. Rekrutacja jest otwarta i całkowicie bezpłatna na stronie TeenCrunch. Nie musisz mieć gotowego biznesu, na starcie wystarczy sama gotowość do działania.





Podczas inauguracji wydarzenia przedstawiono dane, które obrazują głęboki kryzys głowy i ciała: lawinowo rośnie liczba nastolatków walczących z depresją, a plagą staje się nadwaga oraz drastyczny brak aktywności sportowych.

Sytuację pogłębia pokoleniowa przepaść cyfrowa, przez którą młodzi i starsi żyją w coraz bardziej odizolowanych światach.

Szansa dla młodzieży z mniejszych miejscowości

Podczas gdy większość programów wsparcia dla startupów zamyka się w bańce kilku największych metropolii, TeenCrunch HealthX idzie pod prąd.

Organizatorzy podkreślają, że najbardziej potrzebują głosów i pomysłów z mniejszych miast oraz wsi. Młodzież z regionów oddalonych od głównych ośrodków biznesowych, często jako pierwsza odczuwa brak dostępu do specjalistów czy nowoczesnych form ochrony zdrowia.

Program skierowany jest właśnie do osób, które dostrzegają te problemy w swojej szkole lub najbliższej okolicy.

Aby wziąć w nim udział, nie trzeba mieć gotowego biznesplanu ani funduszy – zakwalifikowani uczestnicy otrzymają pełne, darmowe wsparcie mentorów oraz narzędzia niezbędne do przekształcenia pomysłu w działający projekt.





Wydarzenie inaugurujące program otworzyło wystąpienie Ediego Pyrka o roli stanu flow i erze singularity – świadomej sztucznej inteligencji. Ostrzegając przed głębokimi zmianami cywilizacyjnymi, prelegent zdiagnozował zjawisko cyfrowej ucieczki młodego pokolenia, które traktuje internet jako tarczę przed rzeczywistością, zauważając wprost: „Kiedy ludzie sobie nie radzą, to uciekają w internet. Największym problemem jest to, że nie wiemy, jak sobie radzić z tym, od czego uciekamy”. Odpowiedzią na ten kryzys powinna być świadomie budowana rezyliencja.

Jak wskazał Akop Szostak, kluczem jest zmiana podejścia do własnych potknięć: „Nie polegamy na sile woli. Nie zajeżdżamy się, jak coś nie wyjdzie, tylko próbujemy jeszcze raz i przeprojektowujemy nasze otoczenie”.

Filip Dębowski przypomniał, że kompetencje przyszłości powinny opierać się o wyobraźnię, relacje i zdolność do nudzenia się, a Iza Skowrońska uzupełniła to definicją odporności, którą buduje się poprzez działanie pomimo odczuwanego lęku i stresu.Greg Albrecht wskazywał, że trwały sukces wymaga zachowania równowagi między biznesem, zdrowiem, a relacjami prywatnymi. Pasja bez odpowiednich barier prowadzi prosto do wypalenia.

W ten nurt idealnie wpisuje się lekcja od Krzysztofa Guldy (PARP), który podkreślił, że obok pasji kluczowa jest wewnętrzna motywacja do wyznaczania własnych celów:

- Chodzi o to, aby dojść do momentu, w którym to nie ktoś z zewnątrz mówi nam, co mamy robić, ale to my sami decydujemy o swoich krokach. Zyskując taką sprawczość, możecie brać pełną odpowiedzialność za biznes i sami wskazywać kierunek innym - mówi prezes PARP.





Silne zaplecze, czyli kto wspiera młodych twórców

Biznes i nauka połączyły siły, by dać uczestnikom realną wędkę. Program wspierają tacy partnerzy jak: Fundacja PZU, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), PwC Polska, program InCredibles Sebastiana Kulczyka, Akademia Leona Koźmińskiego oraz PKO BP. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. Michała Markuszewskiego.

Swoją cegiełkę dokładają też partnerzy ekosystemowi (m.in. Innovations Hub Foundation, Enjoy Growth, It Girls, Labirynt, MCSC, Powołani do szczęścia, Uniwersytet WSB Merito, Wyciskarka Potencjału, Learning Space) oraz media (Puls Biznesu, Wprost, Fintek, naszemiasto.pl, Grupa StudentNews), dbając o to, by o projektach młodzieży usłyszała cała Polska.

Zgłoś się już dziś – rekrutacja trwa do 20 września!

Masz 16–22 lata lub znasz kogoś w tym wieku – koniecznie daj mu znać! Chcesz zrobić coś sensownego dla zdrowia psychicznego, fizycznego lub cyfrowego swoich rówieśników? Nie czekaj i nie bój się, że nie masz doświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest prosty, a udział w programie całkowicie bezpłatny. Wejdź na stronę teencrunch.org zrób pierwszy krok. Program akceleracyjny TeenCrunch organizowany jest przez Youth Business Poland – fundację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce.