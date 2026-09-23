GPT-6 Sol i Luna. OpenAI nie zwalnia tempa z premierami

GPT-6 Sol to model średniej klasy, przeznaczony do bardziej złożonych zadań, np. programowania. Luna to lżejsza i najtańsza opcja do prostych zadań wykonywanych na dużą skalę, takich jak streszczanie dokumentów, wyszukiwanie informacji czy szybkie odpowiedzi na pytania.

Oba modele nie detronizują zatem flagowego modelu od OpenAI – GPT-6 Astra. Nowe modele mają działać niemal tak niezawodnie jak Astra, a kosztować znacznie mniej. To podejście, trochę wzorem Anthropica, które zaczyna przyjmować teraz firma OpenAI.

Według firmy, model Sol popełnia w testach sprawdzających fakty o połowę mniej błędów niż poprzednik.

Oba modele mają też odpowiadać krócej i konkretniej.

Stawki spadły o połowę względem GPT- 5.6

GPT-6 Sol kosztuje w API 2 dol. za milion tokenów wejściowych i 10 dol. za milion wyjściowych. To o połowę mniej niż GPT-5.6 Sol, który kosztował 4 i 20 dol. Luna kosztuje 0,10 dol. za wejście i 0,50 dol. za wyjście, wobec 0,20 i 1,20 dol. wcześniej.

Wyniki w testach

W teście firmy Zapier AutomationBench GPT-6 Sol osiągnął 33,2 proc., a Claude Opus 5 26,9 proc. Zadanie kosztowało przy tym w przypadku Sola wielokrotnie mniej.

W DeepSWE 1.1, teście pracy nad kodem, Sol uzyskał 68,8 proc., a Luna 66,6 proc.

W OSWorld 2.0, który mierzy obsługę komputera, Sol zdobył 60,5 proc., a Opus 5 60,3 proc.

OpenAI porównał swoje możliwości jednak z poprzednią generacją modeli Anthropic, nie zaś z najnowszym Opusem 5.5.

Gdzie są dostępne nowe modele od Open AI

Modele trafiły do API jako gpt-6-sol i gpt-6-luna. Są też dostępne w ChatGPT Work i Codeksie w płatnych planach Plus, Pro, Business i Enterprise. Z Luny mogą korzystać także użytkownicy darmowej wersji i planu Go w aplikacji desktopowej. ChatGPT otrzyma nowe modele stopniowo.

Źródła: Antyweb, TechCrunch, VentureBeat, Android Headlines