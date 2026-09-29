To zaczyna się dziać! Ten telefon zadzwoni za Ciebie na infolinię i umówi wizytę u dentysty

Nowość nazywa się Call for Me (ang. „zadzwoń za mnie”) i kilka dni temu trafiła do pierwszych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. To test asystenta Gemini, który sam dzwoni do firm, umawia wizyty, zmienia rezerwacje i czeka w telefonicznej kolejce.

Agent Gemini sam inicjuje połączenia i rozmawia

Po połączeniu Gemini od razu mówi rozmówcy, że jest asystentem AI i dzwoni w imieniu konkretnej osoby. Potrafi przejść przez automatyczne menu infolinii („wciśnij 1, aby…”) i poczekać w kolejce, aż odbierze konsultant. Potem rozmawia z człowiekiem, dopytuje o szczegóły i finalizuje sprawę. Na koniec wysyła użytkownikowi podsumowanie.

Asystent ma pomagać m.in. przy rezerwacji stolika czy wizyty, zmianie zamówienia, prośbie o odłożenie towaru w sklepie albo sprawdzeniu, czy produkt jest dostępny. Przez całą rozmowę na ekranie telefonu widać jej zapis na żywo. Użytkownik może w każdej chwili podpowiedzieć odpowiedź albo całkowicie przejąć połączenie.

Kontrowersje wracają w nowej odsłonie

To nie pierwsza taka próba wdrożenia autonomicznego asystenta przez Google. W 2018 r. firma pokazała Duplex, narzędzie, które rezerwowało stoliki w restauracjach i naśladowało ludzki głos tak dobrze, że wywołało to falę krytyki. Rozmówcy nie wiedzieli, że rozmawiają z maszyną. W 2025 r. Google testował z kolei w wyszukiwarce funkcję, która dzwoniła do salonów kosmetycznych i warsztatów samochodowych, żeby zapytać o ceny i wolne terminy.

Nowa wersja uwzględnia ponić tamte kontrowersje. Gemini przedstawia się jako AI, a użytkownik widzi, co asystent mówi w jego imieniu. Podobne rozwiązania testuje też Meta.

Wymagania na "wejściu" wysokie

Aby skorzystać z nowej funkcji, trzeba mieć smartfon z serii Pixel 11, płatną subskrypcję Gemini oraz zapisać się do publicznych testów aplikacji Telefon od Google. Funkcja działa wyłącznie w USA, a Google nazywa ją wczesnym eksperymentem.

Źródła: Antyweb, Droid Life, Tom's Guide, TechSpot, TechCrunch