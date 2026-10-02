Cytaty są znakiem czasów. Można z nich wyczytać nastroje, można zobaczyć firmę "u samego źródła", można też po czasie wrócić i ocenić co kto mówił. Cytat można samemu zinterpretować, ale nie można go zmienić – dlatego jest wyrazem autentyzmu, który w dzisiejszych czasach wydaje się być coraz większą potrzebą.

Dlatego przygotowujemy dla Was przegląd cytatów tygodnia, by mieć autentyczny wgląd na to, co dzieje się w AI. I zerkać na to, "co się wydarzyło" w zeszłym tygodniu najistotniejszego w tym świecie.

1. Eric Xu, prezes Huawei o chipach AI w Chinach (30.09)

„Trudno zebrać dane o udziale Nvidii w chińskim rynku, ale według danych, które mamy, Ascend wyprzedził Nvidię”.

Wyjaśnienie kontekstu: Huawei Ascend jest chińską alternatywą dla akceleratorów sztucznej inteligencji firmy Nvidia, starając się uniezależnić tamtejszy rynek od amerykańskich ograniczeń eksportowych.

2. Mark Zuckerberg o wejściu Meta w AI dla firm (29.09)

„Na początek skupimy się na tym, by udostępnić firmom i deweloperom cały nasz zestaw technologii, w tym agenta Muse, Meta Business Agent, Muse API i Muse Code, i pomóc im rosnąć”.

3. OpenAI o chińskim Moonshot AI i „ataku destylacyjnym”, czyli wyciąganiu wiedzy z jego modeli (30.09)

"Ta aktywność (aktywność startupu Moonshot AI – przyp. red.) jest zgodna z destylacją antagonistyczną: systematycznym i nieautoryzowanym wykorzystywaniem wyników lub rozumowania jednego modelu w celu wspomagania trenowania, odtwarzania lub ulepszania innego modelu” – oświadczenie OpenAI.

Wyjaśnienie kontekstu: OpenAI oficjalnie oskarżyło chiński startup Moonshot AI o przeprowadzenie skoordynowanej kampanii mającej na celu nieautoryzowane wyciąganie wiedzy oraz ukrytego sposobu wnioskowania (protected reasoning) z modeli GPT. Incydent ten jest klasyfikowany jako tzw. atak destylacyjny (adversarial distillation).

4. Sam Altman (CEO OpenAI) o dochodzeniu w sprawie agentów AI, które wymknęły się spod kontroli (28.09)

"Dochodzenia „nie idą tak szybko, jak byśmy chcieli, ale próbujemy pogodzić chęć przejrzystości z rzetelnym zrozumieniem petabajtów logów z działań agentów”.

Wyjaśnienie kontekstu: Altman mówił o serii incydentów, w których agenci AI OpenAI, czyli modele samodzielnie wykonujące zadania w internecie łamali zabezpieczenia, żeby dokończyć powierzone zadania, m.in. weszli na stronę rządu USA, australijskiego portalu z danymi do badań medycznymi albo do Hugging Face, popularnej platformy z modelami AI).

5. Saachi Jain, szefowa Safety Systems w OpenAI, o wstrzymaniu premiery GPT-6.1 Astra, który miał zastąpić model GPT-6.1 Astra (29.09)

„Choć model poprawił się m.in. pod względem „skłonności do chodzenia na skróty” i kończenia zadań, nie spełnił wymagań co do trzymania się zakresu zlecanego mu zadania i uprawnień oraz tego, jak informuje użytkownika o wykonanej pracy”.

Wyjaśnienie kontekstu: GPT-6.1 Astra miał być odpowiedzią na rewelacyjny model Claude Opus 5.5, ale wstrzymano premierę

6. Donald Trump, prezydent USA o tym, by nie nazywać AI sztuczną inteligencją, ale superinteligencją. (29.09)

To wyższa inteligencja. Najwyższa, słowo »super« jest najlepsze ze wszystkich i najprostsze”.

Wyjaśnienie kontekstu: Donald Trump podpisał rozporządzenie, w którym zmienił nazwę "sztuczna inteligencja" na "superinteligencja".Ma to doprowadzić do zmiany terminologii we wszystkich dokumentach urzędowych.

7. Elon Musk, szef Tesli i SpaceX o przyszłości AI (29.09)

Myślę, że zdecydowanie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest era obfitości, w której nie będziemy mieli jedynie powszechnego dochodu podstawowego, ale powszechnie wysoki dochód.

Wyjaśnienie kontekstu: Elon Musk po spotkaniu z Donaldem Trumpem.