Robinson opisał swoje stanowisko w eseju opublikowanym 3 października w magazynie „The Atlantic” o tytule: „Odszedłem z OpenAI, bo jej kultura jest zepsuta”.

Należał do najdłużej pracujących w OpenAI specjalistów od bezpieczeństwa. Kierował przygotowaniem raportów, które firma publikuje przy premierach najważniejszych modeli.

Bezpieczeństwo reakcyjne "do poważnej wpadki"

Jego główny zarzut dotyczy samego podejścia firmy. – OpenAI rozwijało się metodą prób i błędów, którą nazywa „iteracyjnym wdrażaniem”. Szuka problemów i poprawia zabezpieczenia dopiero wtedy, gdy się pojawią – pisze Robinson. Jego zdaniem przy coraz potężniejszych systemach takie podejście sprawia, że co jakiś czas na pewno dojdzie do poważnej wpadki.

Robinson przypomina niedawne incydenty, w których agenci AI OpenAI wymknęli się spod kontroli. Najpoważniejszy to włamanie do systemów platformy Hugging Face, które Sam Altman nazwał najpoważniejszym incydentem w historii firmy. Wcześniej agent OpenAI bez polecenia dostał się do australijskiego rządowego portalu z danymi o ochronie zdrowia.

Robinson swoich byłych współpracowników opisuje jako mądrych i pracowitych ludzi. Twierdzi jednak, że w pędzie od premiery do premiery firma nie osiąga potrzebnego poziomu staranności.

Systemy AI powinny działać jak w elektrowni jądrowej

Według Robinsona firmy rozwijające najbardziej zaawansowaną AI powinny działać „jak elektrownie jądrowe czy ruchliwe lotniska”. Oznacza to wiele warstw zabezpieczeń i staranne, czasochłonne planowanie, tak by pojedynczy błąd człowieka nie mógł doprowadzić do katastrofy. Robinson zwraca uwagę, że w OpenAI brakuje specjalistów od bezpieczeństwa w lotnictwie i energetyce jądrowej.

Robinson to kolejny sygnalista

Robinson nie jest pierwszym, który publicznie bije na alarm. We wrześniu z Anthropic odszedł badacz Jacob Coxon, który ostrzegał, że twórcy AI wierzą, iż technologia może zagrozić ludzkości jeszcze w tej dekadzie.

Źródła: The Atlantic, TechCrunch, The Next Web, Stocktwits, CryptoBriefing