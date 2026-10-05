Tak chce wygrać z Chinami. Trump powołuje „cara od AI” i „Siły Superinteligencji”

Prezydent poinformował o nowym zespole w niedzielę 4 października w swoim serwisie Truth Social. „Super Intelligence Force" ma koordynować działania rządu federalnego, aby Ameryka nadal przewodziła światu w dziedzinie superinteligencji” – napisał prezydent USA.

Nowy zespół ma też „chronić interesy i poprawiać życie wszystkich Amerykanów”.

Siły superinteligencji podległe bezpośrednio Trumpowi

Na czele SIF stanie Jay Clayton, koordynator wszystkich służb wywiadowczych. Będzie głównym urzędnikiem odpowiedzialnym za koordynację amerykańskiej polityki dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wcześniej Trump mówił, że Clayton byłby odpowiednim kandydatem na stanowisku "cara od AI".

Clayton na swoim koncie ma karierę prokuratora i szefa Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Wiceprzewodniczącymi SIF zostali szef Federalnej Komisji Handlu (FTC) Andrew Ferguson, podsekretarz ds. badań i inżynierii w Pentagonie Emil Michael oraz Scott Kupor, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami (OPM), czyli urzędu zarządzającego pracownikami administracji federalnej. Według CBS News zespół będzie podlegał bezpośrednio prezydentowi i szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles.

Według TechCrunch zespół ma w ciągu 120 dni przygotować raport o zagrożeniach i szansach związanych z AI. Ma też opracować plany reagowania na zagrożenia, a przy tym unikać „nadmiernej regulacji”.

Superinteligencja zamiast AI

Nowy zespół to kolejny ruch administracji w ostatnich dniach. 29 września Trump podpisał rozporządzenie, które nakazuje urzędom używać określenia „superinteligencja” (SI) zamiast „sztuczna inteligencja”.

Tego samego dnia szefowie Google'a, Anthropic, Mety, OpenAI, Nvidii i xAI podpisali z prezydentem dobrowolne porozumienie o bezpieczeństwie AI. Firmy zobowiązały się w nim m.in. do wewnętrznych kontroli i zewnętrznych audytów. Trump nazwał to porozumienie „moralnie wiążącym”.

Krytycy zarzucają jednak administracji, że zamiast wprowadzić przepisy, zostawia branży samoregulację.

Źródła: TechCrunch, CBS News

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