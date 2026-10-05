Zanim klikniesz „kup”, zobaczysz, jak wyglądasz w nowej kurtce. Nowa funkcja Chata GPT

Nowa funkcja nazywa się Try On (ang. „przymierz”) i od 1 października trafiła do użytkowników Chata GPT na całym świecie, zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji przeglądarkowej.

Wystarczy wgrać zdjęcia – swoje i ubrania

Użytkownik wgrywa selfie albo zdjęcie całej sylwetki. Kiedy ChatGPT podpowiada produkty w wynikach wyszukiwania zakupów, obok nich pojawia się przycisk „Try On”. Po jego kliknięciu AI generuje obraz, na którym widać użytkownika w wybranym ubraniu albo z dodatkiem. Można też wgrać zrzut ekranu z dowolnego sklepu internetowego, a nawet zdjęcie stylizacji celebryty, i zobaczyć, jak wyglądałaby na nas.

Obrazy tworzy model ChatGPT Images 2.5.

Domyślnie dane służą do trenowania

OpenAI zastrzega, że wirtualne przymierzanie nie zastąpi prawdziwej przymierzalni. Obrazy „mogą nie odwzorowywać dokładnie ani produktu, ani wyglądu użytkownika” i nie pokazują, czy ubranie będzie dobrze leżeć. Firma radzi, by przed zakupem sprawdzić wymiary, opis produktu i zasady zwrotów w sklepie.

A co z prywatnością? Wgrane zdjęcia są domyślnie zapisywane, żeby kolejne przymierzanie szło szybciej. Można je przejrzeć i usunąć w ustawieniach ChatGPT, w zakładce Personalizacja > Zdjęcia referencyjne. Zdjęcia mogą też posłużyć do trenowania AI, chyba że użytkownik wyłączy to w ustawieniach.

Pogoń za Google'em

OpenAI goni w ten sposób konkurencję. Google wprowadziło wirtualne przymierzanie ubrań do swojej wyszukiwarki zakupów już w 2025 r. To kolejne podejście OpenAI do zakupów w ChatGPT. Wcześniej firma wycofała się z funkcji Instant Checkout, która pozwalała płacić bezpośrednio w czacie, bo się nie sprawdziła.

Źródła: TechCrunch, Gulf News, Android Headlines