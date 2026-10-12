7 najważniejszych cytatów tygodnia o AI (3.10 – 9.10)

Cytaty są znakiem czasów. Można z nich wyczytać nastroje, można zobaczyć firmę "u samego źródła", można też po czasie wrócić i ocenić co kto mówił.

Stąd też przygotowujemy dla Was przegląd cytatów tygodnia, by mieć autentyczny wgląd na to, co dzieje się w AI. I zerkać na to, "co się wydarzyło" w zeszłym tygodniu najistotniejszego w tym świecie.

1. Sam Altman, CEO OpenAI, w wywiadzie dla newslettera Politico „Decoded” (4.10)

„Uważamy, że świat powinien zaakceptować to, że wydarzą się pewne złe rzeczy, w zamian za korzyści z tej technologii”.

Źródło: Fortune

2. Zain Javaid, 19-letni założyciel startupu Ghost, firmy budującej warty 3499 dol. komputer osobisty do obsługi agentów AI, do których dostęp jest jedynie za pomocą głosu lub aplikacji – pozyskał na ten projekt 11 mln dolarów od Asa Horovitza (5.10)

„Można uruchamiać modele na istniejącym sprzęcie, ale to okropne doświadczenie pod wieloma względami”

Źródło: TechCrunch

3. Yasmine Wang, Tomek Korbak i Mikita Balesni, zwolnieni z OpenAI badacze bezpieczeństwa AI, w liście otwartym (8.10)

„Sztuczna inteligencja to nie jest normalna technologia, a OpenAI to nie jest normalna firma. Ci z nas, którzy pracują nad bezpieczeństwem, dostrzegają zagrożenia przed innymi i polegają na ścisłej współpracy z zewnętrznymi ekspertami, aby opracować sposoby radzenia sobie z nimi. Swoboda działania bez obaw i posiadanie dobrze zdefiniowanych procedur wewnętrznych, które umożliwiają taką pracę, same w sobie stanowią niezbędny mechanizm bezpieczeństwa”.

4. Dr Mary Hausfeld, współautorka badania, przeprowadzonego przez naukowców z University of Limerick, które ujawnia, że nasze ludzkie uprzedzenia przenosimy również na sztuczną inteligencję. Zadaniem badanych była współpraca z dwoma asystentami napędzanymi sztuczną inteligencją: prezentującym się jako mężczyzna „Johanem” oraz jego żeńskim odpowiednikiem „Johanną”. Uczestnicy badania wynagradzali Johannę o około 10 procent niżej niż Johana za wykonanie tej samej pracy. W eksperymencie wzięło udział 189 osób pracujących w stworzonym w wirtualnej rzeczywistości (VR) biurze.

„Często myślimy o sztucznej inteligencji jako o technologii całkowicie neutralnej, ale sposób, w jaki projektujemy i prezentujemy te systemy, potrafi aktywować te same założenia i uprzedzenia, które istnieją w naszych interakcjach z innymi ludźmi”

5. Selena Deckelmann, dyrektorka ds. produktu i technologii Wikimedia Foundation, o atakach agentów OpenAI (6.10)

„Firmy AI robią za mało, by zabezpieczyć swoje systemy i chronić ludzi przed szkodami, które wyrządzają”.

Źródło: The Register

6. Jacob Coxon, były badacz Anthropic, podczas wysłuchania w Radzie Miasta Nowy Jork o bezpieczeństwie AI (5.10)

„Nie wiemy jeszcze, jak kontrolować jakikolwiek z systemów AI. Nie rozumiemy jego motywacji ani tego, dlaczego robi, to, co robi"

Źródło: Fox News

7. Jay Clayton, stojący na czele nowego zespołu ds. sztucznej inteligencji USA (4.10)

„Ryzyko związane z tym, że nie będziemy pierwsi, jest wysokie”.

Źródło: The Wall Street Journal

Clayton podkreślił tym samym strategiczne znaczenie rywalizacji technologicznej, stwierdzając, że ryzyko pozostania w tyle jest wysokie. Powołana przez Donalda Trumpa specgrupa ma w ciągu 120 dni przygotować raport dotyczący szans i zagrożeń związanych z tą technologią, unikając przy tym nadmiernych regulacji.