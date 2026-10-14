NATO zatwierdziło chmurę Amazona. AWS dopuszczony do danych „RESTRICTED”

Podstawą ogłoszenia jest rozwiązanie AWS Trusted Secure Enclave – Sensitive Edition (TSE-SE), przeznaczone dla klientów z obszaru bezpieczeństwa narodowego i obronności.

Poszerzenie wyboru technologii

AWS udokumentował zgodność swoich usług z D32, dyrektywą techniczną NATO. Określa ona wymogi bezpieczeństwa przy przetwarzaniu takich informacji w chmurze publicznej. Usługi ocenił wcześniej hiszpański Narodowy Ośrodek Kryptologiczny (CCN). NATO zatwierdziło te wyniki.

AWS tym samym wyprzedził w tym obszarze konkurentów, głównie innych amerykańskich graczy, takich jak Microsoft.

Zatwierdzenie obejmuje usługi AWS uruchamiane w regionach chmurowych położonych w państwach NATO. W sumie takich regionów jest 15.

Po tej decyzji Dylan Browne, dyrektor generalny Agencji Łączności i Informatyki NATO (NCIA), podkreślił, że bezpieczne korzystanie z komercyjnych technologii jest kluczowe dla odporności i elastyczności Sojuszu. Jego zdaniem dostępność produktów spełniających wymogi NATO poszerza wybór technologii, przy zachowaniu bezpieczeństwa operacji.

– To pierwsze tego typu zatwierdzenie i zwieńczenie wieloletnich starań – podkreślił z kolei David Appel, p.o. wiceprezesa AWS ds. sektora publicznego.

Najniższa klauzula, ale ważny sygnał

Co oznacza ta decyzja? NATO RESTRICTED to najniższy z czterech poziomów klasyfikacji NATO. Wyżej są CONFIDENTIAL, SECRET i COSMIC TOP SECRET. Chodzi więc o informacje, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom sojuszu, ale nie o jego najpilniej strzeżone tajemnice.

Decyzja nie oznacza również tego, że każdy kraj od razu przeniesie dane do chmury Amazona. Instytucje nadal muszą przejść krajową akredytację. Jak podkreśla jednak AWS, można oprzeć się na ocenie przeprowadzonej już na poziomie NATO, co ma przyspieszyć proces.

Według firmy prace związane z uzyskaniem zatwierdzenia były rozłożone na kilka lat. Z usług AWS korzysta dziś ponad 15 tys. klientów rządowych na świecie.

Decyzja NATO pokazuje, jak Europa, mimo gorącej dyskusji o cyfrowej suwerenności i niezależności, wciąż polega na amerykańskiej technologii.

Źródła: AWS, Defense One, IT Pro