Czynne galerie handlowe, hotele i biblioteki. Co się zmienia od 4 maja?

Pandemia koronawirusa na świecie wywołała liczne konsekwencje także w Polsce. Zgodnie ze strategią przyjętą przez rząd, w połowie marca nastąpiło zamrożenie gospodarki i życia społecznego. Przestały funkcjonować m.in. szkoły, sklepy w galeriach handlowych, hotele czy kina, ograniczona została możliwość poruszania się. Powrót do normalności został podzielony na cztery etapy.

Od początku zapowiadano, że tempo wprowadzania kolejnych z nich uzależnione jest od kilku czynników, m.in. przyrostu zachorowań, liczby wolnych łóżek w szpitalach i pacjentów w ciężkim stanie.

Pierwsze rozluźnienie nastąpiło 20 kwietnia, kiedy to przywrócono możliwość rekreacyjnego poruszania się, otwarto parki i zwiększono dopuszczalny limit osób w sklepach i kościołach.

Kolejne zmiany – II etap znoszenia obostrzeń – czekają nas 4 maja.

Oto najważniejsze zmiany od 4 maja:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, ale z limitem osób i bez możliwości spożywania posiłków. Obowiązują jednak liczne obostrzenia:

Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Szczegółowe zasady dotyczące zarówno klientów, jak i pracowników, opublikowało Ministerstwo Rozwoju.

Ruszają hotele i noclegi

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz został zniesiony od 4 maja. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych.

Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte.

Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. Obowiązuje limit klientów.

Życie społeczne – możliwa rehabilitacja lecznicza, otwarte biblioteki i muzea

Biblioteki i muzea

Od 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie.

O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Czytaj także:

II etap luzowania obostrzeń. Oto najważniejsze zmiany