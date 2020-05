Wiadomo, kiedy zostaną otwarte restauracje. Rząd przygotował zestaw wytycznych

RMF FM podaje, że już 18 maja restauracje i bary wznowią swoją działalność. Dotyczyć to będzie jednak tylko lokali dysponujących ogródkami. Te, które nie mają wydzielonej zewnętrznej przestrzeni, pozostaną zamknięte. Na tym jednak nie koniec wytycznych. W restauracyjnych ogródkach stoliki będą musiały być ustawione w dwumetrowych odstępach. Zakazana będzie obsługa przy okienkach co oznacza, że otwarte zostaną jedynie te restauracje, w których prowadzona jest obsługa kelnerska.

Osobne wytyczne będą obowiązywały także klientów. Goście będą mogli siedzieć tylko przy stolikach, zabronione będzie podchodzenie do baru. Klienci oczywiście będą mogli odejść od stolika wówczas, gdy będą szli do toalety. Z informacji przekazanych przez RMF FM wynika, że rząd nie przewiduje obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek przez gości danego lokalu. Właściciele nie będą musieli również sprawdzać temperatury osób przychodzących do nich na posiłek.

Przypomnijmy, od 4 maja w życie weszły kolejne zmiany dotyczące życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego. Oto najważniejsze z nich:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, ale z limitem osób i bez możliwości spożywania posiłków. Obowiązują jednak liczne obostrzenia:

Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Szczegółowe zasady dotyczące zarówno klientów, jak i pracowników, opublikowało Ministerstwo Rozwoju.

Ruszają hotele i noclegi

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz został zniesiony od 4 maja. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych.

Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte.

Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. Obowiązuje limit klientów.

Życie społeczne – możliwa rehabilitacja lecznicza, otwarte biblioteki i muzea

Biblioteki i muzea

Od 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie.

O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

