Piankowy makaron na głowie, zasłony prysznicowe między stolikami. Tak radzą sobie restauracje w dobie COVID-19

Od 18 maja w Polsce mogą być otwarte lokale gastronomiczne. Dla ich właścicieli oznacza to konieczność dostosowania miejsc do wymogów sanitarnych. Choć w różnych krajach, w których już otworzyły się restauracje, szczegółowe przepisy mogą się różnić, ogólne założenia są podobne. Chodzi m.in. o zapewnienie określonej odległości między klientami. Przykłady ze świata pokazują, że właściciele lokali z dużą dozą kreatywności podeszli do dostosowywania swoich placówek do wymogów.

W mediach głośno jest o niemieckiej kawiarni Cafe Rothe w Schwerin. Jej właścicielka wpadła na nietypowy pomysł, jak zapewnić wymagany dystans – goście kawiarnianego ogródka muszą założyć... czapki z piankowym makaronem – takim, jakiego dzieci używają do pływania. Niecodzienne ozdoby nie wystraszyły klientów – na zdjęciu udostępnionym przez właścicielkę widać, że w sobotę nie zabrakło u niej amatorów kawy. I niesztampowych rozwiązań.

Jeszcze inny pomysł zaprezentowali właściciele restauracji Mediamatic Eten w Amsterdamie. Aby zapewnić swoim gościom komfort spożywania posiłków, nad każdym stolikiem w ogródku zamontowano szklarnie. Nie wszyscy mogli sobie pozwolić na taki rozmach. Właściciele baru Twisted Citrus w North Canton z USA w Ohio postanowili odgrodzić stoliki przy użyciu... zasłon prysznicowych.

Częstym rozwiązaniem, które spotkać będzie można zapewne także w Polsce, jest montowanie płyt pleksi między stolikami – to pozwala obejść konieczność zapewnienia 1,5-metrowej odległości między nimi.

