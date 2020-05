Szumowski: Od 15 czerwca uruchamiamy uzdrowiska. Najpierw testowanie pacjentów

Jak mówił minister Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej - wygaszając ognisko zachorowań na Śląsku jednocześnie będzie coraz mniej nowych przypadków w kraju. Nawiązał w ten sposób do faktu, że w ostatnich dniach zakażenia koronawirusem potwierdzane są w większości w tamtym regionie Polski.

W związku z tym powiedział, że ministerstwo planuje uruchomić kolejny sektor służby zdrowia.

– Chcielibyśmy uruchomić kolejny sektor ochrony zdrowia – w połowie czerwca będziemy chcieli uruchomić uzdrowiska – powiedział minister.

Głównie osoby starsze

Zauważył, że do uzdrowisk najczęściej kierowane są osoby starsze, schorowane, które mają dodatkowe inne różne schorzenia. Jest to grupa szczególnie narażona na ewentualne skutki zakażenia COVID-19. Dlatego w planach jest testowanie pacjentów, którzy będą kierowani do uzdrowisk.

– Chcemy przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowisk, żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą (...) są bezpieczne. - Taka możliwość będzie od 1 czerwca, a od 15 czerwca będziemy te uzdrowiska uruchamiali – zapowiedział Szumowski. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk