LOT wprowadza procedurę #BezpiecznyLOT. Co to oznacza?

Z dniem 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie. Wraz z uruchomieniem połączeń krajowych wprowadzono dodatkowe procedury, które zapewnią bezpieczeństwo. Jakie zmiany wprowadza polski przewoźnik?

Inicjatywa #BezpiecznyLOT obejmuje zarówno zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i podczas całej ścieżki, którą pasażer przemierza od chwili dotarcia na lotnisko.

– W pierwszej kolejności, w oparciu o procedurę #BezpiecznyLOT udostępniamy regularne, bezpośrednie połączenia krajowe. Jednocześnie intensywnie współpracujemy z lotniskami i służbami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w celu dopracowania procedur bezpieczeństwa dla wznawianych rejsów m.in. wypracowania standardu w zakresie materiałów ochronnych czy przygotowania jak największej liczby stanowisk samoobsługowych, zgodnie z zasadą „no contact”– mówi Michał Fijoł, członek zarządu LOT ds. handlowych.

Bezpieczeństwo na pokładzie

Jak zapewnia przewoźnik, filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), w które wyposażone są samoloty, usuwają 99,9% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo zarówno pokład, schowki ponad siedzeniami, jak i luki bagażowe dezynfekowane są regularnie za pomocą specjalnych środków biobójczych. Pracownicy obsługi naziemnej oraz załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu, zostaną wyposażone w szereg środków ochronnych, takich jak maseczki,rękawiczki, żele bakteryjne czy okulary ochronne.

Na pokładach samolotów obowiązywać będzie zasada dystansu przestrzennego – dla zachowania odpowiednich odległości pasażerowie będą zajmowali miejsca zgodnie z planem szachownicy. Wyjątek stanowić będą jedynie oraz opiekunowie dzieci, którzy zgłoszą chęć zajęcia sąsiadujących foteli.

W ramach serwisu pokładowego zostanie wprowadzona zasada „no contact”, ograniczającą bezpośrednie interakcje pasażerów z obsługą.

Wydawane produkty dostępne będą tylko w jednorazowych opakowaniach, bez serwisu kawy i herbaty, oraz sprzedaży w ramach Sky baru. Gazety papierowe zastąpi e-prasa, pasażerowie będą mogli wybierać spośród ponad 1000 tytułów, w których znajdzie się również magazyn pokładowy Kaleidoscope.

Nowe zasady na lotniskach

Nowe procedury bezpieczeństwa mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa będą również obowiązywać w portach lotniczych. Planowane zmiany na lotniskach, zgodne z wytycznymi IATA, EASA, KE czy ULCu, obejmują m.in. kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, do których wstęp będą miały tylko osoby posiadające ważny bilet lotniczy (a w uzasadnionych przypadkach także osoba asystująca), odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących, odpowiednio oznakowany dystans przestrzenny w gate’ach i podczas boardingu, dostęp do środków dezynfekujących i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa.

Dodatkowo wejście na pokład samolotu oraz jego opuszczenie po przylocie odbywać się będzie w ściśle określonej kolejności według numeru zajmowanego miejsca.

Wytyczne dla pasażerów

Wszyscy podróżujący powinni przybyć na lotnisko z odpowiednim zapasem czasowym ze względu na wydłużony czas odprawy w związku z wdrożonymi nowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. Każdy pasażer może zabrać ze sobą na pokład jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg (dotyczy wznowionych lotów krajowych), włączając w to np. zakupy, damską torebkę, plecak czy torbę na laptopa. Podczas całej podróży wymagane jest noszenie maseczki – zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu. Niezbędne jest zachowanie odpowiedniego dystansu w terminalu (m.in. w trakcie kontroli bezpieczeństwa lub paszportowej, w rękawie, przy odbiorze bagażu) i na zewnątrz.

W 2019 roku LOT przewiózł ponad 10 mln pasażerów. LOT zapewnia podróż w ramach 120 połączeń na świecie.