Mapy Google z nową funkcją. Pomoże uchronić się przed koronawirusem

Z aplikacji Google Maps korzysta około miliarda ludzi, twierdzi firma. Najczęściej chodzi o sprawdzenie, jak dotrzeć w wyznaczone miejsce. Jeden z flagowych produktów giganta technologicznego giganta zyskuje ostatnio jednak coraz więcej funkcji. Od przyszłego tygodnia dowiemy się z niego także tego, czy w interesującej nas okolicy występują zachorowania na COVID-19.

COVID-19 na mapach Google

Jak to działa? Firma dodała nową nakładkę na swoje mapy. Będzie ją można wybrać z wysuwanego menu, w którym obecnie znajdują się takie opcje, jak widok domyślny, satelitarny, ukształtowanie terenu, transport publiczny, natężenie ruchu, trasy rowerowe, czy wirtualny spacer.

Funkcja „COVID-19 Info” nałoży na mapę kolorową „heat mapę”, która będzie odwzorowywała stopień natężenia zakażeń w danym obszarze. Będzie ona dostępna we wszystkich 220 krajach, które są obsługiwane przez flagową usługę firmy, w tym oczywiście również Polskę. Dane, na podstawie których będzie powstawała nakładka, pochodzą z trzech źródeł: Johns Hopkins, New York Times, Wikipedii (dane WHO). Kolory będą odzwierciedlać liczbę zachorowań na 100 tys. mieszkańców i będą sumą informacji z ostatniego tygodnia.