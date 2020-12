Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Zakaz przemieszczania się w sylwestra, zamknięte stoki i hotele

– Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową – ogłosił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej opisał, co to oznacza dla Polaków.

17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił powrót części znanych już Polakom i Polkom obostrzeń. Jak argumentował minister zdrowia, cały czas możliwe jest nastąpienie „trzeciej fali” koronawirusa, dlatego też rząd podjął szereg decyzji związanych z restrykcjami. Mówił też o tym, że takie działania pozytywnie wpłyną na planowane, masowe szczepienia na COVID-19 i jest to element przygotowań do szczepień. – Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy zamykamy hotele, również na ruch służbowy – powiedział Adam Niedzielski. Kwarantanna narodowa od 28 grudnia. Nowe rygory Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, od 28 grudnia zamknięte będą: Galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek)



Hotele (bez wyjątku, zakazany także ruch służbowy)

Stoki narciarskie Oprócz tego wprowadzony zostanie zakaz przemieszczenia się od godz. 19 w sylwestra (31 grudnia) do godz. 6 1 stycznia 2021 roku. Osoby przyjeżdżające trakcie kwarantanny narodowej do Polski czeka obowiązkowa kwarantanna.