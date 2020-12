Pracownicy radia i telewizji mogą korzystać z hoteli. Nadchodzą dwa ważne wydarzenia

Dziś weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń. Zabrania ono funkcjonowania m.in. siłowni, centrów handlowych, a także łata luki prawne, jakie wykorzystywali właściciele hoteli. Wprowadza jednak również nowe wyjątki. Zakaz przebywania w hotelach nie dotyczy bowiem od dziś „osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców”.

Sylwester i konkurs skoków narciarskich

Pracownicy mediów, którzy będą przygotowywać treści dla nadawców, dołączyli do dość wąskiej grupy zawodów, w których znaleźli się medycy, kierowcy, obsługa pociągów, statków, samolotów, wojsko i dyplomaci. Rozporządzenie obowiązuje do 17 stycznia, a jak zauważa portal wirtualne media, w tym czasie odbędą się dwa ważne wydarzenia, które ma w planach transmitować TVP. Chodzi o imprezę sylwestrową „Sylwester Marzeń z Dwójką” w Ostródzie, oraz konkurs Pucharu Świata w skokach narciarski, który odbędzie się w Zakopanem. Wydarzenie, które zaplanowano na 15-17 stycznia transmitować ma także Eurosport należący do grupy TVN Discovery.

