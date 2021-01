Mentzen wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa i masowego otwierania firm. "Prosty wybór"

Swój wpis z czwartku 14 stycznia na Facebooku Sławomir Mentzen zaczął od wyliczenia oszustw, których muszą dopuszczać się Polacy, by omijać rządowe restrykcje wprowadzone na czas epidemii koronawirusa. Wymienił 300 szachistów w hotelu, kilkanaście tysięcy osób z Polskim Związku Pływackim, wpisaniu wszystkich 20 tys. członków Polskiego Związku Triathlonu do kadry narodowej. Wspomniał Polski Związek Przeciągania Liny oraz zamienianie lodowisk na fikcyjne kwiaciarnie czy szkółki łyżwiarskie. "Możemy z tą parszywą władzą bawić się tak jeszcze długo" – podsumował.

Mentzen: Wszyscy mają siedzieć w domu, ale Emilewicz jedzie na narty

Mentzen stwierdził, że „ludzie się buntują i mają rację”. „Wszyscy mają siedzieć w domu, ale Emilewicz jedzie na narty, poseł Piecha leci na wakacje na Kubę, a wiceministrowie Artur Soboń i Adam Gawęda poszli z trybun oglądać mecz siatkówki. Im wolno, oni wirusa nie roznoszą. Reszta plebsu to siewcy śmierci, więc musi siedzieć w domu na tyłkach” – pisał.

Mentzen: Terror wprowadzany slajdem i rozporządzeniem

Polityk Konfederacji wspomniał też o pierwszych wyrokach sądów, które uchylały kary nałożone na przedsiębiorców w czasie pierwszego, wiosennego lockdownu. „Nie można wprowadzać terroru za pomocą slajdu na konferencji prasowej czy rozporządzenia. Mamy kartonowe państwo, rządzone przez kartonowych polityków, którzy wypuszczają kartonowe zakazy” – ocenił.

Mentzen wzywa do powszechnego otwierania firm

„Sprawa jest prosta. Jeżeli nie dojdzie do masowego obywatelskiego nieposłuszeństwa i gromadnego otwierania firm, to ta władza nie odpuści. Już mówią o przedłużeniu lockdownu do kwietnia. Wybór jest prosty: zaryzykować karę teraz i się otworzyć lub zbankrutować po cichu. Do odważnych świat należy. Trzeba zamknąć rząd i otworzyć gospodarkę. To jedyny słuszny kierunek” – zakończył.

Konfederacja buntuje przedsiębiorców. #otwieraMY

Do samowolnego odmrożenia gospodarki wzywają przedsiębiorców także inni przedstawiciele Konfederacji. Podają oni dalej hasztag akcji #OtwieraMY - pod którym znaleźć można biznesy już dołączające do buntu. W czwartek 14 stycznia wieczorem pod tym hasłem na polskim Twitterze można było znaleźć już ponad 2 tys. wiadomości.

Czytaj też:

