Co z obostrzeniami po 31 stycznia? Premier: Chcemy jeszcze cały czas poczekać

W związku z pandemią koronawirusa obowiązuje szereg rygorów i obostrzeń, które obejmują kina, teatry, galerie handlowe, baseny, siłownie itp. Obecnie rygory – zgodnie z rozporządzeniem – obowiązują do 31 stycznia. Rządowi pozostało więcej niż tydzień na to, by podjąć decyzję o ewentualnym luzowaniu obostrzeń.

Podczas środowej konferencji prasowej o znoszenie rygorów był pytany premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nie był jednak w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Premier zaznaczał, że sytuacja w Polsce jest może trochę lepsza niż w niektórych państwach UE, ale przestrzegał przed nadmiernym optymizmem.

– W wielu krajach nas otaczających, te restrykcje są coraz większe, one są coraz ostrzejsze, np. we Francji wprowadzona jest godzina policyjna (...). Najwyraźniej eksperci, specjaliści widzą działanie trzeciej fali i tego zmutowanego koronawirusa – mówił premier.

Obostrzenia do 31 stycznia. Premier o terminie podjęcia decyzji

Mateusz Morawiecki przyznał, że w Polsce jest stabilniej, jednak wciąż wysoka pozostaje liczba zgonów, co go „smuci, niepokoi i nie daje spokoju”. Odnosząc się do kwestii znoszenia lub luzowania obostrzeń, Morawiecki stwierdził:

– Chcemy jeszcze cały czas poczekać, do końca tego tygodnia, do początku przyszłego, aby przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego. (...). Nie wykluczamy pewnych zmian

Premier przyznał przy tym, że 20 stycznia nie może jednak czegokolwiek obiecać i należy uzbroić się w cierpliwość.