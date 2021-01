Od poniedziałku 1 lutego znikają godziny dla seniorów. Otwierają się galerie handlowe

W poniedziałek 1 lutego ponownie otwarte zostaną galerie handlowe. W nich wznowią działalność wszystkie zamknięte do tej pory sklepy. Wyjątkiem będą jedynie lokale gastronomiczne oraz siłownie, zlokalizowane na terenie centrów handlowych. Dla właścicieli tych biznesów rząd nadal nie ma dobrych wiadomości.

Koniec z godzinami dla seniorów

Od początku tego miesiąca znikną też godziny dla seniorów. Do tej pory przez większą część pandemii pomiędzy 10:00 i 12:00 do sklepów wchodzić mogły jedynie osoby powyżej 60. roku życia. 1 lutego to rozróżnienie przestanie obowiązywać.

Bunt przedsiębiorców

Zniecierpliwieni brakiem wsparcia od rządzących przedstawiciele innych branż od pewnego czasu zapowiadają, że nie będą dłużej respektować koronawirusowych obostrzeń. Od poniedziałku 1 lutego swoje interesy ponownie zamierzają otworzyć właściciele niektórych restauracji, siłowni. Zaczną działać także niektóre stoki narciarskie.

Godziny dla seniorów i surowe kary

Co groziło za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary były bardzo surowe. Nie dość, że policja mogła wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosowała się do rozporządzenia rządu, Sanepid mógł nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można było otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

Czytaj też:

Dr Grzesiowski: Jak co weekend wirus ma wolne, ale tylko w statystykach