Szef PFR o możliwym „punkcie zwrotnym” dla gospodarki. Wskazał termin

Kiedy powrót do względnej normalności w gospodarce? Szef PFR stwierdził w TVP, że program szczepień przeciwko COVID-19 jest kluczowy i jeśli do maja zaszczepieni zostaną m.in. seniorzy, to byłby to „punkt zwrotny”.

Aktualne obostrzenia obowiązują do 14 lutego, ale na tydzień przed tym terminem pojawiają się pierwsze, nieoficjalne doniesienia dotyczącego możliwego znoszenia restrykcji. RMF FM podawało, że w najbliższych dniach rząd może ogłosić plany luzowania, obejmujące np. otwieranie hoteli. Szef PFR o możliwym „powrocie do normalnej aktywności gospodarczej” Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w „Kwadransie politycznym” w TVP mówił, że nie wyklucza otwierania kolejnych sektorów gospodarki (od 1 lutego otwarte są m.in. centra handlowe), oczywiście przy zachowaniu zaostrzonego reżimu sanitarnego w trakcie pandemii. Przyznał przy tym, że ostateczne decyzje podejmują rządzący, a on „podchodziłby do znoszenia restrykcji w sposób możliwie ostrożny”. Jednocześnie Paweł Borys wskazał, że choć można spekulować wokół terminu otwierania gospodarki, to najwięcej zależy od tego, jak przebiegać będzie program szczepień. – Kluczowy jest program szczepień (...). Jeśli do maja udałoby się zaszczepić wszystkich seniorów i osoby o podwyższonym ryzyku, byłby to punkt zwrotny z perspektywy powrotu do normalnej aktywności gospodarczej – mówił szef PFR.