Kolejne województwa z dodatkowymi rygorami? Jest lista „zagrożonych”

Od 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują dodatkowe obostrzenia. Jak na razie jest to jedyne województwo, w którym wprowadzono nowe restrykcje. Uczniowie klas 1-3 wrócili tam do nauczania zdalnego (w reszcie kraju najmłodsi chodzą normalnie do szkoły), zamknięto hotele, centra handlowe, kina, teatry czy muzea oraz „małą infrastrukturę sportową”.

Decyzję o dodatkowych restrykcjach w tym regionie podjęto ze względu na sporą liczbę przypadków koronawirusa (także wariantu brytyjskiego) w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Które województwa zostaną zamknięte jak Warmia i Mazury? Jest 5 „kandydatów”

We wtorkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” dziennikarze wskazują, że do Warmii i Mazur niedługo mogą dołączyć kolejne województwa.

Już w pięciu kolejnych regionach wskaźnik zachorowań na COVID w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest powyżej średniej – czytamy.

Warmia i Mazury pozostają regionami, które mają najgorszy wskaźnik: 52 zakażenia na 100 tys. mieszkańców. Z kolei w woj. pomorskim (drugim w tym zestawieniu) wskaźnik to 39,3 na 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie nie tylko kwestia wskaźnika zachorowań jest kluczowa dla Ministerstwa Zdrowia. „DGP” wylicza, że w niektórych województwach sytuacja komplikuje się przez rosnące obłożenie tzw. łóżek covidowych. Na przykład na Podkarpaciu niemal 70 proc. z nich jest zajętych.

Dziennik wskazuje, że województwami, które mogą obawiać się wprowadzenia kolejnych restrykcji, są: podkarpackie, pomorskie, lubuskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie.

