Na Wielkanoc nowe obostrzenia? Wiadomo, kiedy ostateczna decyzja ws. działania kurortów

W poniedziałek 15 marca odbyła się konferencja ministra zdrowia dotyczącą obecnej sytuacji pandemicznej. Adam Niedzielski m.in. ogłosił szczegóły nowej procedury kwalifikacji na test na koronawirusa.

– J eżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem wzrostu zachorowań, to konsekwencją będą decyzje dotyczące wprowadzania obostrzeń w skali całego kraju – zapowiedział minister Adam Niedzielski. – Dynamika rozwoju zachorowań będzie decydowała, czy będą to może jedynie rozwiązania regionalne – dodał.

Zamkniecie kurortów na Wielkanoc? Decyzja do czwartku

W związku z tymi zapowiedziami jedna z dziennikarek zapytała się o plany na święta, a zwłaszcza o decyzje ws. zamknięcia w tym czasie hoteli, pensjonatów i stoków narciarskich w popularnych kurortach, które już teraz mają wiele rezerwacji złożonych na ten okres.

– Do środy, czwartku podejmiemy ostateczne decyzje, które państwu zakomunikujemy. Chcemy przez najbliższe dni sprawdzić, z jaką tendencją mamy do czynienia. Wtedy oczywiście decyzja będzie zakomunikowana – poinformował Niedzielski.

