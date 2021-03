Praca zdalna „gdzie tylko jest to możliwe”. Ministerstwo Zdrowia wróciło do tematu

W związku z ostatnimi wzrostami liczby przypadków koronawirusa w naszym kraju i przekroczeniem liczby 50 tys. ofiar śmiertelnych, przedstawiciele obozu rządzącego porzucili politykę luzowania restrykcji i wrócili do ich zaostrzania. Minister zdrowia Adam Niedzielski już we wtorek 22 marca podkreślał, że „mamy za sobą tydzień bardzo dynamicznego przyrostu liczby zachorowań” i ostrzegał przed przeciążeniem systemu ochrony zdrowia. Wszyscy spodziewali się, że w czwartek powróci do tematu pracy zdalnej i oczekiwali zdecydowanych działań w tym zakresie. Rząd nie zdecydował się jednak na żadne nakazy lub zakazy, ograniczając jedynie do rekomendacji i apeli w tej kwestii.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

„W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. To samo na konferencji prasowej powtórzył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski: Rok temu potrafiliśmy utrzymać dyscyplinę

Jeszcze podczas wtorkowego wystąpienia minister Niedzielski zwrócił uwagę na fakt dotyczący ognisk zakażeń. – Otrzymałem raport sanepidu, który identyfikuje ogniska koronawirusa w kraju z ostatnich dni. Połowę z tych ognisk stanowią zakłady pracy. To oznacza, że zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Musimy wrócić do trybu pracy zdalnej. Rok temu zakażeń było około 200 dziennie i potrafiliśmy utrzymać dyscyplinę i pracować z domu. Dziś także musimy to zrobić – podkreślał.

Andrusiewicz: Wszyscy powinniśmy przejść na pracę zdalną

Apele dotyczące przejścia na pracę zdalną wygłaszał też w tym tygodniu rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – To są 2 tygodnie naszej pełnej odpowiedzialności. To są 2 tygodnie, w których, o co naprawdę apeluje minister z premierem, wszyscy powinniśmy przejść na pracę zdalną. Jeżeli firmy mają możliwości, by wprowadzić pracę zdalną u siebie, to tak, jak to było na wiosnę ubiegłego roku – ta praca zdalna powinna być jak najszybciej wprowadzona – podkreślał.

Czytaj też:

Praca zdalna będzie powszechna? To bardzo niepewne