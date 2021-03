„Musisz być, aby powiedzieć Jarkowi...”. Strajk Przedsiębiorców szykuje protest w rocznicę smoleńską

Obostrzenia, wprowadzone przez rząd, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mają – domyślnie – obowiązywać do piątku 9 kwietnia. To oznacza, że jeśli sytuacja się nie pogorszy, władze zluzują trochę restrykcje, np. od 10 kwietnia, czyli w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jak zapewniał szef KPRM Michał Dworczyk, obchody rocznicy smoleńskiej na pewno się odbędą.

Okazuje się, że tej dacie przyglądają się także przedsiębiorcy zrzeszający się wokół Pawła Tanajno (w 2020 roku kandydował na prezydenta), najczęściej deklarujący się jako Strajk Przedsiębiorców (tak nazywa się grupa na Facebooku, z której korzystają do komunikacji).

Strajk Przedsiębiorców zamierza protestować na placu Piłsudskiego 10 kwietnia

30 marca Paweł Tanajno przekazał, że Strajk Przedsiębiorców ma już dwa zarejestrowane zgromadzenia w Warszawie przy placu Piłsudskiego, na którym znajduje się Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Tanajno zaznaczył nawet miejsca, w których będą mogli stanąć przedsiębiorcy i zachęca do pojawienia się tam 10 kwietnia o godz. 8.