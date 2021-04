W środę decyzje ws. zniesienia kolejnych obostrzeń. „W najbliższym czasie rekomendacje dot. wesel”

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na antenie TVP, że w środę 21 kwietnia, po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego, które rozpocznie się o godz. 10:00, zostaną zakomunikowane kolejne decyzje dot. ewentualnego zniesienia kolejnych obostrzeń.

Müller podkreślił też, że premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że na przełomie maja i czerwca będzie można odmrozić znaczną część gospodarki, nie miał na myśli tego, że do czerwca nic się nie zmieni. – Chodziło o powrót do normalności w większym zakresie – precyzował rzecznik rządu.

Müller był również pytany o organizację wesel. Zapowiedział, że rząd przedstawi dokładny plan odmrażania tej właśnie branży.

– W najbliższym czasie chcemy przedstawić rekomendacje co do organizacji wesel. Podamy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, czy jest na to szansa i jak to będzie się odbywać – mówił.

Niedzielski o kolejności znoszenia obostrzeń: Edukacja, usługi, handel...

Podobnie o znoszeniu obostrzeń na antenie Radia ZET mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. – Jutro prawdopodobnie zakomunikujemy państwu ostateczną wersję, co jeszcze zmieni się w tygodniu przedmajówkowym – mówił minister zdrowia.

Podkreślił, że najważniejsze jest przywrócenie zajęć w szkołach, a następnie będzie można podejmować decyzje w sprawie kolejnych obostrzeń, ale będzie to „bliżej przełomu maja/czerwca niż teraz przełomu kwietnia/maja”.

Niedzielski stwierdził jednak, że znoszenie obostrzeń będzie odbywać się stopniowo. – Pewnie w pierwszej kolejności będą przywracane usługi, mówię tutaj o fryzjerach, o całej branży beauty, o takich drobnych usługach, a potem czy handel ten wielkopowierzchniowy dotyczący w pierwszej kolejności, czy sklepów budowlanych, a potem oczywiście galerii – wymieniał minister zdrowia.

– W perspektywie pojawiają się hotele, a na końcu prawdopodobnie restauracje, fitnessy, bo cały czas tutaj bazujemy na wynikach badań, które pokazują względnie duże prawdopodobieństwo zakażenia się w tych miejscach. Oczywiście myśląc o restauracjach, to myślę też o tych przestrzeniach wewnątrz, bo jak popatrzymy na przykłady innych krajów, to część krajów tutaj ogródki restauracyjne otwiera stosunkowo szybciej – zapowiedział Niedzielski.

