Pierwsze efekty tarczy? MR: Likwidacje i zawieszenia firm znacząco wyhamowały

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że po pierwszej fali zawieszania i zamykania przedsiębiorstw, które spowodowane było pandemią koronawirusa, obecnie sytuacji zaczyna się uspokajać. „Zazwyczaj CEIDG odnotowuje największą liczbę wniosków o zawieszenie z końcem każdego miesiąca. Wynika to ze specyfiki płatności składek – o ile składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Z najnowszych danych z CEIDG wynika, że w kwietniu br. swoją działalność zawiesiło w sumie 23,9 tys. firm. To aż o 50 proc. mniej niż w marcu (48,9 tys.). Jednak w relacji z analogicznym okresem zeszłego roku, to wzrost o 16 proc., gdy zanotowano 20,7 tys. wniosków. Jeszcze lepsze są dane dotyczące likwidacji działalności gospodarczych w naszym kraju. W kwietniu było ich 6,7 tys., czyli o 42 proc. mniej niż w marcu (11,7 tys.) i aż o 57 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r. (15,4 tys.).

Pandemia COVID-19 nie nastraja także Polaków do zakładania nowych przedsiębiorstw i odwieszania działalności. Jeśli chodzi o wznowienia i nowo zakładane działalności gospodarcze, to w kwietniu było ich łącznie 26,5 tys., czyli o 10 proc. mniej niż w marcu (29,7 tys.) i 47 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r. (50 tys.).

– Cieszę się, że po lekkim tąpnięciu, z jakim mieliśmy do czynienia szczególnie w drugiej i trzeciej dekadzie marca, w kwietniu odnotowaliśmy wyraźny spadek zawieszonych i likwidowanych działalności gospodarczych w Polsce. To oznacza, że po pierwszym szoku, jaki wywołała epidemia koronawirusa, przedsiębiorcy postanowili przeczekać i zawalczyć o swoje biznesy. To także dowód na to, że funkcjonująca od 1 kwietnia Tarcza Antykryzysowa spełnia swoją rolę i pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość – podkreśla wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

