Otwarte restauracje i salony fryzjerskie? Tak to wygląda u Czechów

Władze Czech znoszą kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Od poniedziałku 11 maja pozwolono na ponowne otwarcie ogródków piwnych w restauracjach, salonów fryzjerskich, większej liczby lokali w centrach handlowych, muzeów oraz galerii sztuki. Wszystkie te miejsca obowiązuje nowy reżim sanitarny.

To największe poluzowanie przepisów w Czechach od wprowadzania stanu wyjątkowego 13 marca. Nastąpiło to jeszcze przed odnotowaniem pierwszego zgonu na COVID-19 w tym kraju. W Czechach potwierdzono ponad 8 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 283 osoby.



Co w Polsce?

Do poluzowania obostrzeń w III etapie łagodzenia restrykcji przygotowuje się też Polska. Szczegóły zdradził w rozmowie z Radiem Zet minister zdrowia. – Mogę zdradzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że fryzjerzy, kosmetyczki – ten obszar usług – będzie mógł być otwarty od najbliższego poniedziałku. Jest taka duża szansa – mówił Łukasz Szumowski. Dopytywany, na ile jest pewny swojej deklaracji, polityk dodawał, iż mowa o „dużym prawdopodobieństwie”. – Trudno mi wyskakiwać przed szereg i ogłaszać wcześniej samemu to, co komunikujemy na konferencjach z premierem – mówił.

Od 18 maja, z ograniczeniami, miałyby także wznowić pracę restauracje. RMF FM informowało, że w III etapie rząd planuje także zwiększyć dopuszczalną liczbę pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej. Szczegóły poznamy najprawdopodobniej po środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

