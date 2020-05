Morawiecki: Restauracje znowu otwarte. Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś trzeci etap odmrażania gospodarki. Podczas konferencji z udziałem ministrów Łukasza Szumowskiego i Dariusza Piontkowskiego ogłoszono termin otwarcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, a także ponownego uruchomienia lokali gastronomicznych od 18 maja. Będzie to jednak możliwe na specjalnych zasadach i przy zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego.

– Powrót do nowej rzeczywistości gospodarczej zależy od tego, w jaki sposób będziemy się trzymać wymogów dystansowania, o których mówimy od dawna – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nowe zasady

– Częściowo otwieramy także restauracje, kawiarnie i bary. Oczywiście przy zachowaniu podwyższonych wymogów sanitarnych. Zachęcamy do wystawiania stolików na zewnątrz do ogródków restauracyjnych, wszędzie tam, gdzie to możliwe – dodał premier.

Premier zapowiedział, że będzie to możliwe na nowych zasadach. Restauratorzy będą zobowiązani do zachowania:



2 metrów między stolikami



4 metrów kwadratowych przestrzeni na każdego klienta



dezynfekcji stolików po każdym kliencie

noszenia maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego



Firmy z sektorów, o których dziś mowa, ze względu na wprowadzone obostrzenia nie będą mogły pracować w pełni swoich możliwości. Czy przewidują Państwo dofinansowanie tych firm, zapytaliśmy?

– Te branże, które zostały najmocniej dotknięte, otrzymują od nas największą pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, które nam w tym pomagają – powiedział premier.

