Polski gigant odzieżowy liczy na sprzedaż przez internet. Szacuje 2 mld zł z e-commerce

LPP odnotowało 421,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2019/2020 (trwającym 13 miesięcy, a zakończonym 31 stycznia 2020 r.) wobec 442,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

– W obliczu trudności, z jakimi mierzyła się branża, z tym większą dumą i zadowoleniem mogę przyznać, że dla LPP rok 2019 był bardzo udany. W tym okresie nasza sprzedaż osiągnęła najwyższy w historii firmy poziom ponad 9 mld zł, co było rezultatem aż o 13,1 proc. lepszym niż w roku 2018. To znalazło też swoje odzwierciedlenie w naszym zysku operacyjnym (EBIT), który był wyższy o 17,1 proc. rok do roku i wyniósł 806 mln zł – napisał prezes Marek Piechocki w liście załączonym do raportu rocznego.

Sposoby na lockdown

Prezes firmy zaznaczył, że w tym roku, ze względu na utrudnienia w handlu wywołane przez pandemię COVID-19, wyjątkowo ważna będzie sprzedaż przez internet.

– Zwiększaliśmy zasięg naszej sprzedaży internetowej, która w 2019 roku objęła 14 nowych rynków, w tym kraje UE, gdzie nie oferujemy sprzedaży stacjonarnej. Dzięki tak realizowanej strategii rozwoju, na koniec roku oferta naszych marek - w sprzedaży internetowej oraz w salonach tradycyjnych - była dostępna już w 39 krajach, a sprzedaż on-line stanowiła blisko 12 proc. w całości przychodów wygenerowanych przez grupę – dodał Piechocki.

„Spodziewamy się, że po otwarciu centrów handlowych, klienci będą zwracać uwagę na bardziej przystępne cenowo marki, dokonywać bardziej selektywnych zakupów, zorientowanych na modele uniwersalne, zwracać uwagę na wpływ środowiskowy odzieży, np. pochodzenie materiałów, zrównoważenie produkcji, kierować swoje zainteresowanie w stronę odzieży typu homewear. Oferta marek LPP jest dobrą odpowiedzią na przewidywane trendy. W kolejnych kwartałach zamierzamy koncentrować się na e-commerce i rozwoju marki Sinsay” – czytamy w prezentacji wynikowej.

