W tym tygodniu kolejny etap odmrażania gospodarki. Niebawem otwarte m.in. siłownie

Ze względów bezpieczeństwa, kolejne etapy odmrażania gospodarki ogłaszane są w odstępach dwutygodniowych. Dzieje się tak ze względu na czas rozwoju choroby COVID-19. Daje to możliwość obserwacji, czy poprzedni etap wpłynął na gwałtowne zwiększenie ilości zachorowań.

W trzecim etapie ogłoszono możliwość ponownego otwarcia salonów fryzjerskich, kosmetycznych, pubów, kawiarni oraz restauracji. Ponowne uruchomienie biznesów wymagało jednak zachowania nowych, podwyższonych rygorów sanitarnych. To, czy klienci stosują się do zaleceń sanepidu i ministra zdrowia, jest zupełnie odrębnym tematem. W miniony weekend można było obserwować zatłoczone puby i kluby. Sam premier musiał tłumaczyć się ze swojego spotkania w restauracji.

Siłownie i kluby fitness otwarte

W długo oczekiwanym czwartym etapie odmrożenia gospodarki możliwość ponownego otwarcia mają otrzymać m.in. siłownie i kluby fitness. Tym etapem mają zostać objęte także instytucje kultury. Klienci będą mogli wrócić na sale kinowe i do teatrów. Można się jednak spodziewać, że liczba miejsc na salach zostanie ograniczona. Co ciekawe, nadal nie wiadomo, kiedy do pracy wrócą salony tatuażu. Jest to o tyle zastanawiające, że to właśnie tam, od zawsze stosuje się reżim sanitarny, który wykracza poza normy, które obowiązują w otwartych niedawno salonach kosmetycznych.

Czytaj także:

Dobre wieści z Włoch. Dzisiaj zostaną otwarte siłownie i baseny