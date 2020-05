Tylko rodzina przy jednym stoliku? Restauracja z Oświęcimia: Wszyscy Polacy to jedna rodzina

Zalecenie utrzymania 1,5-metrowego dystansu w restauracjach, kawiarniach czy pubach przez osoby niezamieszkujące wspólnie, stało się jednym z warunków otwarcie na nowo lokali. Rządowe wytyczne dla wielu osób są kłopotliwe, bowiem ograniczają możliwość spotkania się m.in. grupy znajomych czy pary na randce.

Premier w kawiarni

Problem z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego miał sam premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaliczył wpadkę w kawiarni w Gliwicach. Na opublikowanych przez Morawieckiego zdjęciach można było bowiem zobaczyć premiera siedzącego przy jednym stoliku z obcymi mu osobami.

Fotografie wywołały burzę w internecie, a szefa tłumaczył rzecznik rządu. – Na rządowym zespole zarządzania kryzysowego – gdy była omawiana sytuacja związana z gastronomią, z zaleceniami, które miały być tam realizowane – była decyzja o tym, aby to zalecenie dotyczące liczby osób, które mogą siedzieć przy stoliku, miało charakter miękki – powiedział Piotr Müller. – Ostatecznie zostało wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie zalecenia obowiązującego. Pan premier został przez swoje zaplecze – i ja tutaj chciałem za to przeprosić – źle poinformowany po prostu. Miało być to zalecenie miękkie, okazało się, że zostało opublikowane w trybie artykułu, o którym przed chwilą wspomniałem – dodał.

„Wszyscy Polacy to jedna rodzina”