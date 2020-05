Google udoskonala swoje mapy. Zmiany mają pomóc m.in. drobnym przedsiębiorcom

„Aby dostosować się do trudnych warunków prowadzenia biznesu w czasach pandemii, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po narzędzia cyfrowe. Według opublikowanego niedawno raportu Connected Commerce Council, 1 na 3 właścicieli małych firm twierdzi, że bez pomocy narzędzi cyfrowych zmuszony byłby zamknąć firmę lub ograniczyć jej działalność” – czytamy w komunikacie Google.

Odkryj i zarezerwuj

Dzięki nowym funkcjom Google ułatwia klientom nie tylko odkrywanie usług online, ale również proces rezerwacji spotkań. Zarezerwuj z Google to bezpośrednia rezerwacja usług online z profilu firmy w Google.

– Dzięki temu rozwiązaniu firmy, które korzystają z Booksy, mogą oferować możliwość jeszcze prostszej rezerwacji online bezpośrednio w swoich profilach Google Moja Firma. Dotyczy to lokalnych biznesów z branży beauty, ale również dużych instytucji finansowych, jak Alior Bank – powiedział Stefan Batory z Booksy.

Kolejna wprowadzona funkcja daje przedsiębiorcom posiadającym konto w Google Moja Firma możliwość szybkiego poinformowania klientów o nowościach w swojej ofercie. Już niebawem firmy będą mogły dodawać do swoich wizytówek takie propozycje, jak „zajęcia online” i „spotkanie online”, podano także.

Rozwiązania dostosowane do rzeczywistości koronawirusa

Od początku trwania pandemii Google sukcesywnie udostępnia nowe narzędzia, które pomagają biznesom informować klientów o tym, jak i kiedy działają. Niezależnie od branży wszystkie podmioty mają możliwość oznaczania się jako tymczasowo zamknięte, jak również aktualizowania informacji o ponownym otwarciu, nowych godzinach działania oraz dodatkowych komunikatów dotyczących COVID-19, podano także.

Ponadto Google dodał opcje takie, jak „dostawa pod drzwi”, „brak konieczności kontaktu z dostawcą” i „możliwość konsumpcji w lokalu”, aby restauracje mogły w łatwy sposób udostępnić wszystkie ważne dla klientów informacje na swoich profilach biznesowych, zarówno w wyszukiwarce, jak i Mapach.

„Aby pomóc lokalnym biznesom oraz społecznościom, które chcą je wspierać, Google wprowadził nowe rozwiązania, udostępniając firmom w 24 krajach dodawanie linków do darowizn oraz kart podarunkowych do ich profili biznesowych na Mapach. W przypadku darowizn firma współpracuje z PayPal i GoFundMe, zaś jeśli chodzi o karty podarunkowe czy vouchery, właściciele firm mogą przekierowywać klientów bezpośrednio do odpowiedniej zakładki na swojej stronie lub łączyć do ofert jednego z certyfikowanych partnerów (np. Square, Toast, Clover czy Vagaro)” – czytamy dalej.