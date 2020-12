Medicover przejmuje sieć klubów fitness. Odważna inwestycja w środku pandemii

– Już inwestycja w OK System ukazywała nasze holistyczne pojmowanie pakietów pracowniczych. Naturalnym rozwinięciem pakietu medycznego idącego w parze z szerokim dostępem do oferty placówek sportowych jest własna sieć takich placówek. Wspólnym mianownikiem pozostaje dbałość o zdrowy tryb życia, co jest priorytetem dla wielu świadomych Polaków, a także kluczowym elementem work-life-balance dla talentów w wielu organizacjach – powiedział dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska Artur Białkowski.

Upadłość z powodu pandemii koronawirusa

Dotychczasowy właściciel Fitness World w listopadzie br. zawnioskował o upadłość spółki w związku z problemami finansowymi, które zostały wywołane przez ograniczenia dla branży fitness w świetle pandemii koronawirusa. Sieć klubów Fitness World w listopadzie br. postanowiła trwale zamknąć swoich 19 filii, motywując tę decyzję brakiem płynności finansowej, podano w materiale.

„Medicover Polska, właściciel OK System (operator pakietów sportowych dla pracowników, zakładających m.in. korzystanie z oferty klubów fitness), postanowił w oparciu o strategię rozwoju oferty obiektowej, zainwestować w sieć Fitness World i tym samym wznowić działalność dotychczas funkcjonujących filii” – czytamy w komunikacie firmy. Sieć Fitness World jest obecna na rynku polskim od 2015 r.

Medicover Polska od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Oferuje usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych, które przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska jest obecny we wszystkich regionach Polski.

Czytaj też:

RMF FM: Rząd rozważa kolejne restrykcje. Chodzi o hotele i stoki narciarskie