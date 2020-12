Bez wolnego dnia, ani premii. Firmy nie mogą zachęcać do szczepień

Firmy nie będą mogły nagradzać pracowników, którzy zdecydowali się zaszczepić na koronawirusa. Z jednej strony rząd promuje akcję szczepień, twierdząc, że to jedyny sposób na powrót do normalności i ponownego ożywienia gospodarki, a z drugiej nie przedstawia zachęt, z których mogliby korzystać pracodawcy.

A program szczepień już ruszył. W sobotę dotarły do Polski pierwsze dawni szczepionki stworzonej przez firmę Pfizer. Dziś o poranki premier odbierał kolejny transport. W 73 szpitalach rozpoczęło się szczepienie tak zwanej „grupy zero”, czyli m.in. pracowników służby zdrowia.

Bez dodatkowego wolnego dnia, ani premii

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pracodawcy nie mogą nagradzać pracowników, którzy postanowili się zaszczepić. Przyznanie dodatkowego dnia wolnego, premii, czy innego rodzaju nagrody według obowiązującego prawa, byłoby działaniem dyskryminującym tych pracowników, którzy szczepionki nie przyjęli. Trzeba bowiem pamiętać, że zaszczepienie się jest dobrowolne.

Sytuacja jest o tyle niejasna, że firmy nie wiedzą np. czy mogą uzależniać możliwość pracy z biura od tego, czy pracownik zdecydował się na szczepienie. Problem polega na tym, że to również mogłoby być potraktowane jako dyskryminacja, a co za tym idzie, być podstawą do procesu o odszkodowanie.

Ja informuje DGP, w rządnie nie toczą się jednak żadne prace, które ułatwiłyby wprowadzanie ewentualnych zachęt dla pracowników. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie planuje zmian w prawie.

