Jak koronawirus zmieni sposób naszej pracy

Kiedy zaczniemy wracać do pracy? Jakie nastroje towarzyszą pracodawcom - czy już zwalniają, czy czekają z decyzją? Czy to już definitywny koniec rynku pracownika? Informatycy, którzy jeszcze niedawno mogli wybrzydzać i przebierać w ofertach pracy już nie będą mieli tak łatwo? Co z millenialsami, którzy mieli opinię tych bardzo kapryśnych - chcieli pracować za duże pieniądze i tylko przy największych projektach - czy nadal będą mogli szukać tego idealnego pracodawcy, który sprosta ich wymaganiom?

Jak w ogóle zmieni się rzeczywistość pracownika, jak zmieni się sposób naszej pracy? Pracodawcy zauważą, że biura są niepotrzebne i zaczną je likwidować? Czy już zawsze będziemy się komunikować przez Skype'a i Zooma, robić wideokonferencje, pracować zdalnie, czy wszystko wróci do normy? Jeśli tak, to kiedy?

Jaka czeka nas przyszłość? Stopa bezrobocia na poziomie 10 proc. według prognoz analityków jest realna? Na te wszystkie pytania odpowiada Piotr Wielgomas, prezes Bigram, jednej z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce.