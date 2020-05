Morawiecki: Będziemy podnosić zasiłek dla osób bezrobotnych i wypłacimy dodatkowe świadczenie

Mimo że Sejm odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą zwiększenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że będzie on podnoszony.

Jedną z poprawek Senatu, która została odrzucona przez Sejm, było podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą. Dziś podczas konferencji prasowej po wizycie w jednym z zakładów cukierniczych, premier Mateusz Morawiecki powiedział jednak, że rząd zamierza podnosić kwotę tego zasiłku.

– Tak jak zaproponował Pan prezydent Andrzej Duda, będziemy podnosić zasiłek dla osób bezrobotnych – zapewnił premier. – Cieszymy się, że przyrost osób, które tracą pracę, jest o wiele, wiele niższy, niż przewidywały prognozy – dodał.

Premier zauważy jednak, że mimo że wzrosty są mniejsze od prognozowanych, to problem nadal istnieje. – Są to tysiące osób, które straciły środki do życia. Dlatego zgodnie z zaleceniem Pana prezydenta chcemy zaproponować dwa dodatkowe działania osłonowe – powiedział Morawiecki.

Podniesiony zasiłek i osłona solidarnościowa

Premier zapowiedział podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych z dzisiejszego poziomu 860 zł do poziomu 1200 zł. Drugim mechanizmem ma być „osłona solidarnościowa”, czyli dodatkowy zasiłek trzymiesięczny dla osób, które straciły pracę z powodu pandemii. Jego wysokość to 1300 zł. – Ma to umożliwić ponowny, jak najszybszy powrót tych osób na rynek pracy – powiedział premier. – Na pewno w kolejnych tygodniach będą się pokazywały kolejne nasze propozycje dotyczące ratowania miejsc pracy – dodał.

