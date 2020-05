Bezpieczny powrót do pracy? Estonia przetestuje paszport immunologiczny

Estońska organizacja pozarządowa Powrót do Pracy we współpracy ze start-upem TransferWise i aplikacja przewozowa Bolt rozpoczęła we wtorek testowanie elektronicznego paszportu immunologicznego pracownika. Paszport ma ułatwić powrót do pracy po pandemii.

Elektroniczny paszport immunologiczny to aplikacja, która wykorzystuje generowany na ściśle określony czas kod QR umożliwiający pracodawcy, po zalogowaniu się, szybki wgląd w wyniki testów oraz badań lekarskich potwierdzających, że dana osoba ubiegająca się o pracę jest całkowicie zdrowa i nie jest nosicielem koronawirusa. – Ten cyfrowy dokument immunologiczny ma na celu zmniejszenie obaw związanych z pandemią i zarazem zachęcenie ludzi do podejmowania pracy w firmach na całym świecie, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej – podkreśla jeden z pomysłodawców cyfrowego certyfikatu, założyciel TransferWise Taavet Hinrikus. Dzięki paszportowi immunologicznemu można będzie uniknąć konieczności przeprowadzania kolejnych badań dla pracodawców, którym osoba starająca się o pracę wysyła swój życiorys. Umożliwi także szybkie dostarczenie wyników badań specjalistom ds. kadr w zakresie, na jaki przystał dany kandydat. Przedstawienie tego rodzaju dokumentów staje się nieodzowne, gdy dana firma znajduje się za granicą, dla legalizacji pobytu i pracy w warunkach pandemii. W testowanie aplikacji opracowanej przez TransferWise i Bolt włączyły się spółki i organizacje współpracujące w ramach projektu "Powrót do pracy" w Estonii. Są wśród nich firmy świadczące usługi medyczne, eksperci estońskich służb sanitarno-epidemiologicznych, przedstawiciele rządu, a także lokalni producenci i dostawcy żywności oraz sieć hotelarska Radisson. – Jesteśmy zainteresowani każdym rozwiązaniem, które pozwoli naszym pracownikom na szybki powrót do pracy, a klientom na ponowne korzystanie z naszych usług – podkreśliła w rozmowie z agencją Reutera dyrektor generalna Radisson Blu Sky Hotel w Tallinie, Kaido Ojaperv. Z tej racji włączyliśmy się w testowanie cyfrowego paszportu immunologicznego - dodała. W Estonii, gdzie z powodu koronawirusa zmarły dotąd 64 osoby, a całkowita liczba zakażeń wynosi 1791, na początku maja ruszył proces stopniowego odmrażania gospodarki i łagodzenia restrykcji narzuconych społeczeństwu w związku z rozwojem pandemii SARS-CoV-2. W ubiegłym tygodniu - przypomina Reuters - władze w Tallinie w porozumieniu ze swymi odpowiednikami w Rydze i Wilnie zezwoliły na otwarcie granic między tymi trzema krajami bałtyckimi. Kontrole graniczne i restrykcje w podróżowaniu zostały wprowadzone w marcu. (PAP) Czytaj także:

