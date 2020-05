Fatalne dane BGK. Co trzecia firma z segmentu MŚP zwolniła pracowników z powodu pandemii

Co trzecia firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw zredukowała zatrudnienie podczas pandemii koronawirusa (ok. 600 tys. miejsc pracy) do 22 maja, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego.