„Bezprecedensowa elastyczność”. Gigant technologiczny pokazuje, jak zmieni się rynek pracy po pandemii

Jak przystosować się do rzeczywistości biznesowej po pandemii? Czy pracownicy, którzy zobaczyli, że swoje obowiązki mogą wykonywać z domu będą chcieli wracać do biura? Czy wynajmowanie tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w ogóle się opłaca? To tylko część z pytań, na które muszą sobie odpowiedzieć zarządy firm na całym świecie. Wydaje się, że zrobiły to już władze Fujitsu.

Nowy system wartości

Fujitsu, jeden z największych producentów elektroniki na świecie przedstawił właśnie plan dla ponad 80 tys. pracowników firmy. Jest on podyktowany zmianami, które nastąpiły na rynku pracy z powodu pandemii koronawirusa. Firma poinformowała właśnie, że zamierza zredukować o połowę wynajmowaną do tej pory powierzchnię biurową i zaproponować pracę zdalną na każdym stanowisku, na którym jest to możliwe. W oświadczeniu Fujitsu zapewniło, że „wprowadzi nowy sposób pracy, który wpłynie na większą produktywność i bardziej kreatywne podejście, a także będzie bardziej doceniał pracownika. Podejście ma także dać innowacyjną wartość dodaną klientom i społeczeństwu”.

Nowy plan zakłada przede wszystkim możliwość pracy zgodnej z preferencjami i stylem życia. Obowiązki mają być dopasowane do zajmowanego stanowiska i roli w firmie. Pracownicy będą mogli także wybrać, czy pracują z głównego biura, domu, czy może jednego z mniejszych biur, które wynajmuje firma.

