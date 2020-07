Rząd pracuje nad uregulowaniem pracy zdalnej. Projekt już po wakacjach?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trybie pilnym konsultuje projekt nowelizacji kodeksu pracy, którego głównym założeniem jest uregulowanie pracy zdalnej. Możliwość świadczenia pracy w ten sposób ma zostać na stałe wprowadzona do obecnych przepisów – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Praca zdalna się przyjęła

Jak udało się zaobserwować w ostatnich miesiącach. Praca zdalna w wielu przypadkach nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szybko zorientowano się także, że pozwala ona na takie zoptymalizowanie pracy i wynajmu powierzchni biurowej, że firmy mogą na tym nie tylko nie stracić, ale także oszczędzić. Do tego typu pracy pozytywnie podchodzi także wielu pracowników. Główne argumenty? Praca w takich warunkach, jakie są dla nich w pełni komfortowe, brak konieczności dojazdu do pracy i bezpieczeństwo.

– Gdyby praca zdalna miała wejść do kodeksu pracy na stałe, to należałoby doprecyzować te zasady. Myślę także, że decyzja w tej sprawie nadal powinna należeć do pracodawcy, ale jednocześnie uwzględniać faktyczne możliwości świadczenia tej pracy przez pracownika, w szczególności warunki i możliwości wykonywania jej w domu – powiedział dla „Rz” Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Praca zdalna. Kiedy zostanie uregulowana?

Kiedy można się spodziewać głosowania nad projektem? Jak podaje dziennik, zostanie on przedstawiony prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Od tego momentu będzie musiał przejść całą drogę legislacyjną, a nie jest wykluczone, że trafi także do kolejny konsultacji po poprawkach.

„Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że należy w nim doprecyzować zasady odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej, w tym za wypadki w domu, a także możliwość kontrolowania wykonujących taką pracę” – pisze „Rzeczpospolita”.

Czytaj także:

Praca zdalna zostanie z nami na dłużej? Andrzej Duda obiecuje zmiany w kodeksie pracy