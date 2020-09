PIE: Koszt zasiłków opiekuńczych związanych z koronawirusem przekroczył 10 mld zł

Jak zaznaczył PIE, powołując się na szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tydzień spędzony przez wszystkie dzieci w domach w trakcie pandemii oznaczał dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydatek ok. 1 mld zł. „Można więc zakładać, że koszt zasiłków opiekuńczych związanych z pandemią wynosi już wyraźnie ponad 10 mld zł” – wskazali analitycy w czwartkowym wydaniu „Tygodnika Ekonomicznego PIE”.

Eksperci podkreślili, że otwarcie placówek oznacza zatem zmniejszenie wydatków państwa związanych z zasiłkiem opiekuńczym, przysługującym rodzicom dzieci w wieku do lat 8 pozostających w domu.

Z kolei UNESCO szacuje, że w skali globu do szkoły we wrześniu pójdzie ok. 1/3 uczniów. Na otwarcie szkół od 1 września zdecydowały się poza Polską także m.in.: Belgia, Czechy, Węgry, Irlandia, Grecja, Litwa, Łotwa i Estonia. W Niemczech, w landach, w których ferie wakacyjne kończą się w sierpniu, uczniowie także wrócili już do normalnych zajęć.

Najdłuższa przerwa w funkcjonowaniu szkół w historii

Analitycy zwrócili uwagę, że ostatnie miesiące były najdłuższą w historii przerwą w funkcjonowaniu szkół w Polsce w okresie pokoju. Od 1 września do szkół wrócili zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych – większość z nich pierwszy raz od 13 marca. Jak wynika z opracowania PIE, okres pandemii oznaczał dla większości dzieci i młodzieży czas spędzony przed komputerem. O ile przed pandemią 28 proc. uczniów spędzało w dni nauki powyżej 4 godzin dziennie przed komputerem, a w weekendy 51 proc., o tyle w trakcie pandemii było to odpowiednio 79 proc. i 55 proc.

„47 proc. uczniów zadeklarowało, że czuje się gorzej psychicznie niż przed pandemią, a 45 proc., że czuje się gorzej fizycznie. Często podnoszonymi problemami była samotność i pogorszenie relacji z rówieśnikami oraz nauczycielami” – zaznaczyli analitycy.

W rozwiniętych krajach systemy nauczania zdalnego objęły ok. 80-85 proc. populacji dzieci i młodzieży, natomiast w państwach rozwijających się odsetek ten wynosił często poniżej 50 proc. – wskazał PIE, cytując szacunki UNESCO. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

