Praca zdalna. Kto powinien płacić za prąd, herbatę i papier toaletowy?

Kto powinien płacić za prąd, wodę, herbatę, czy papier toaletowy, gdy pracownik przez osiem godzin dziennie pracuje z własnego domu lub mieszkania? W czasach, gdy większość z nas pracowała w biurach, tego typu problemy nie występowały. Teraz okazuje się, że mogą być bardzo istotne.

Dodatek do papieru toaletowego

Pracując z domu, zużywamy dużo więcej prądu. To podstawowy koszt, który widoczny jest w rachunkach na koniec miesiąca. W czasach przed pandemią, koszty energii elektrycznej ponosił pracodawca, teraz ten koszt został „po cichu” przerzucony na pracownika. Podobnie jest z rzeczami pozornie błahymi. Woda, herbata, kawa, czy papier toaletowy. Wszystkie te niewielkie z pozory wydatki, na koniec miesiąca składają się na dodatkowe koszty. W uproszczeniu można więc przyjąć, że pracownicy zarabiają mniej, bo koszty ich pracy są wyższe i muszą je ponieść sami. No właśnie, czy faktycznie muszą?

Różne kraje, różne rozwiązania

– Praca zdalna ma swoje blaski i swoje cienie, ale na pewno w jakiejś formie zostanie na stałe. Trzeba pracować nad tym, aby zostało to uregulowane – powiedział dziś w programie „Tłit WP” wicepremier Jarosław Gowin.

Odniósł się także do tematu rekompensat za pracę zdalną, o których mówi część związków zawodowych i organizacji pracowniczych. Powiedział, że słyszał o takich pomysłach, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach. – Muszę najpierw wysłuchać zdania obu stron – powiedział.

W Polsce takich rozwiązań jeszcze nie wypracowano, a jak jest gdzieś indziej? Odpowiedź znają już Holendrzy. Zdaniem tamtejszych władz, ten obowiązek spada na pracodawcę. Uznano, że dziennie, średni dodatek dla pracownika powinien wynosić 2,4 euro, czyli około 11 zł. Podobne rozwiązania przyjęła już Hiszpania, w które pracodawcy zostali zobowiązani do wypłacania dodatków za pracę zdalną. We Francji przyjęto ustawę zabraniającą zmuszania do pracy z domu po godzinach. Brytyjczycy pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą na odpisywanie od podatku zakupów związanych z zaopatrzeniem domu w artykuły potrzebne do pracy.