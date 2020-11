Zasiłek opiekuńczy dla przebywających na kwarantannie. Są nowe zasady

Rada Ministrów doprecyzowała zapisy dotyczące wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osób, które ze względu na pandemię COVID-19 muszą pozostać w domu, aby opiekować się dzieckiem.

„Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych” – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zasiłek opiekuńczy. Konieczne zaświadczenie

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na podstawie nowego rozporządzenia należy złożyć oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanych obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych. Chodzi o wniosek, który zapisany jest w ustawie regulującej zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy. Pracodawca może skontrolować

W rozporządzeniu zawarto także zapis, który pozwala pracodawcy na skontrolowanie, czy jego pracownik faktycznie przebywa na zwolnieniu ze względu na konieczność opieki. „Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu” - czytamy dalej.

Co ważne, mimo że rozporządzenie weszło w życie 3 listopada, to punkt dotyczący zasiłku obowiązuje z datą wsteczną. O wypłatę świadczenia mogą się więc ubiegać wszyscy, którzy spełniają kryteria i którzy byli zmuszeni do opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie od 24 października.

