Budżet będzie bardziej elastyczny. Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych

Nowelizacja określa jednocześnie automatyczne ścieżki powrotu do SRW. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania.

Minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał wczoraj w Sejmie, że sytuacja finansów jest dobra, ale - jak podkreślał - czasowe zawieszenie reguły wydatkowej jest konieczne, by rząd mógł przedstawić projekt ustawy budżetowy pod koniec czerwca lub w lipcu. Spowodowane jest to nieoczekiwaną koniecznością uruchomienia tarczy antykryzysowej.

– Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły konstrukcji SRW. Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii – powiedział.

Nowelizacja ma umożliwić:



zastosowanie klauzuli wyjścia wobec SRW w stanie epidemii i jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej



określenie automatycznego, stopniowego powrotu do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia jednego ze stanów określonych w art. 112d ufp

Określa też automatyczny mechanizm powrotu do SRW. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat. Jak mówił wcześniej wiceminister finansów Piotr Patkowski, prognozy makroekonomiczne na ten moment wskazują, że będą to około 3 lata.