100 mld zł na ratowanie 5 mln miejsc pracy. Premier Morawiecki podsumował 100 dni od ogłoszenia epidemii

– Dzisiaj mija 100 dni od ogłoszenia stanu epidemii. Jest to wielki dzień dla polskich przedsiębiorców. Na 100 dni od ogłoszenia epidemii mamy 100 miliardów zł na ratowanie 5 mln miejsc pracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier przypominał, że część rozwiązań mających na celu ratowanie miejsc pracy, to pomysł prezydenta Andrzeja Dudy.

– Spotykałem się z przedsiębiorcami, na Pomorzu, na Dolnym Śląsku - mówili, że ratowanie miejsc pracy nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie zadziałali tak szybko. To również dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie – powiedział.

Jednocześnie zaznaczał, że za czasów rządów opozycji panowało rekordowe bezrobocie, a podejście do kryzysu byłoby w wykonaniu tamtego rządu na pewno zupełnie odmienne, od obecnego - Państwo nie może być nocnym stróżem - mówił premier.

Fundusze unijne