Ponad 20 tys. widzów cyklu wideokonferencji na temat pomocy firmom w koronakryzysie

„Tarcza Antykryzysowa dla biznesu„ to seria spotkań on-line z przedsiębiorcami, które Ministerstwo Rozwoju wraz z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały między 26 maja a 8 lipca. Webinaria poświęcone były wybranym narzędziom z Tarczy Antykryzysowej i finansowej. W trakcie 2400 minut transmisji 62 ekspertów z dziedzin prawa, finansów i ekonomii omówiło 67 tematów związanych z funkcjonowaniem tarczy antykryzysowej dla biznesu. Eksperci podzielili się też z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd. Łącznie odbyło się 20 takich spotkań, w których udział był bezpłatny i nie wymagał rejestracji.

Projekt ułatwił przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Jest również przykładem świetnej współpracy publicznych organizacji w jednym celu – pomocy polskim przedsiębiorcom.

Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców

W wideokonferencjach można było uczestniczyć za pośrednictwem strony www.parp.gov.pl/tarcza, na której obecnie można znaleźć linki do wszystkich materiałów w serwisie YouTube (wyświetlono je już ok. 15,5 tys. razy). W sumie cały cykl obejrzało 20 220 widzów, którzy zadali ponad 300 pytań za pośrednictwem specjalnego formularza. Natomiast strona internetowa PARP-u z wideokonferencjami odnotowała ponad 437,5 tys. odsłon, w tym 292,5 tys. unikalnych. Co ciekawe, w czasie trwania cyklu stronę PARP odwiedziło ponad 0,5 mln użytkowników. To prawie pięć razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Cykl wideokonferencji dał możliwość zadawania pytań na wybrane najważniejsze formy wsparcia. W tak szerokim wachlarzu tematów odpowiedź na nurtujące pytania znaleźli zarówno przedsiębiorcy, samorządowcy, pracownicy sektora publicznego i wszyscy, którzy w swojej codziennej pracy współpracują z biznesem.

Wsparcie dla przedsiębiorców…

Jakie dokładnie tematy podejmowano? Wideokonferencja, która 26 maja zainaugurowała cały cykl, poświęcona była wsparciu dla branży turystycznej. Zaproszeni eksperci, wśród których znaleźli się m.in. wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, mówili m.in. o zmianach prawnych w obszarze turystyki w związku z COVID-19. Przedstawiono też koncepcję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Odpoczywaj w Polsce” oraz omówiono instrument finansowy, jakim jest Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Do tematu wsparcia branży turystycznej, która szczególnie mocno ucierpiała na skutek pandemii, powrócono zresztą w 14. i 16 spotkaniu, na których mówiono m.in. o polskim bonie turystycznym oraz o tym jak prowadzić firmę online na Biznes.gov.pl.

Warto dodać, że spotkania uwzględniały nie tylko specyfikę branży, w której działają przedsiębiorcy, ale także skalę ich biznesu. Dlatego podczas wideokonferencji „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” omówiono dostępne wsparcie finansowe dla największych przedsiębiorców, a na spotkaniu „Nowe działania dla średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego” rozmawiano o wsparciu na utrzymanie działalności średniej wielkości firm w ramach naboru koordynowanego przez PARP „Dotacje na kapitał obrotowy”. Jedną z wideokonferencji poświęcono też tak ważnej w dobie obecnego kryzysu innowacyjności.

… i dla samorządów

Ponieważ przedsiębiorcy i ich kondycja są silnie skorelowane z lokalnymi samorządami, aż dwie wideokonferencje przeznaczono na omówienie Tarczy Samorządowej oraz grantów dla gmin na infrastrukturę.

Inne spotkania online poświęcone były np. wydłużonym terminom na rozliczenia podatkowe, zmianom w Prawie o zamówieniach publicznych, „Pożyczkom płynnościowym dla przedsiębiorców” czy zmianom w procesie inwestycyjno-budowlanym. Osobnym spotkaniom poświęcono tematy związane z ochroną miejsc pracy i zwolnieniom z opłacania składek.

Partnerami cyklu było jedenaście instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy. W ich gronie znajduje się Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Wideo z wszystkich konferencji można obejrzeć na stronie internetowej www.parp.gov.pl/tarcza