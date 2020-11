Premier Morawiecki zapowiada pomoc dla przedsiębiorców. „Przepraszam wszystkich za niedogodności”

– Mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów w ostatnich dziesięcioleciach. W pokoleniach dzisiejszych dwudziesto-, trzydziesto-, czy czterdziestolatków to największy kryzys, z jakimi mieli do czynienia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pomoc dla firm. Nadchodzi ponowne spowolnienie

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że po dobrym wrześniu, gdzie w statystykach było widać wzrost niektórych elementów, w tym np. konsumpcji. Jednak w najbliższych miesiącach gospodarkę czeka kolejne spowolnienie.

– Spójna i dobra polityka gospodarcza, może być wraz z właściwym zachowaniem ze strony społeczeństwa, najlepszym rozwiązaniem na pandemię. Tu i teraz. Od tego zależy nie tylko nasze życie, ale i stan gospodarki – zaznaczył premier. – Nasz spadek gospodarki będzie dwa razy mniejszy niż średnia UE i cztery razy mniejsze niż Hiszpania, czy Włochy – powiedział premier. – Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że sprzedaż detaliczna zwiększała się. Wrzesień był jeszcze bardzo dobry. Obecnie weszliśmy w czas ponownego spowolnienia – podsumował.

Konieczne nowe obostrzenia

Premier odniósł się również do nowych obostrzeń, które wejdą w życie od 7 listopada. Zaznaczył, że rząd zdaje sobie sprawę, że będą one dużym utrudnieniem dla części przedsiębiorców, ale jest to rozwiązanie konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

– Wiem, że przedsiębiorcy liczyli na odbicie po wiosennym lockdownie, ale jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia nowych obostrzeń – powiedział premier. Wskazał także na pozytywy, które można wyciągnąć z miesięcy letnich, gdy gospodarka była stopniowo odmrażana. – Gdy pandemia była w odwrocie, szybko odrabialiśmy straty. Polska obroniła swoją pozycję jako kraj z jednym z najniższych poziomów bezrobocia – ocenił.

Ochrona 5 milionów miejsc pracy

Podczas konferencji premier przypomniał także, że dzięki dotychczasowym działaniom rządu. Udało się uchronić 5 mln osób przed utratą pracy. – 150 mld złotych z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej pomogło w ostatnich miesiącach uchronić 5 mln miejsc pracy – powiedział.

– Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby ochronić polską gospodarkę bo to nasze wspólne dobro – zaznaczył Morawiecki. Jednocześnie zwrócił się do wszystkich przedsiębiorców, dla których wprowadzane obostrzenia są szczególnie uciążliwe. – Przepraszam wszystkich za niedogodności, z którymi musimy się spotykać i za trudny czas, jaki nastał – powiedział premier Mateusz Morawiecki

Nowe obostrzenia. Pomoc dla przedsiębiorców

Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.

Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Pożyczki długoterminowe z gwarancją. Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dofinansowanie zatrudnienia. Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Przedłużenie postojowego. Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Zwolnienie ze składek na ZUS. Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes. Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Polityka drugiej szansy. Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dofinansowanie leasingu. Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Całkowity minimalny koszt to tych rozwiązań premier ocenił na 9-10 mld zł. – Jeśli jednak będzie potrzebne jeszcze głębsze zamknięcie gospodarki, to ten koszt wzrośnie o 5-10 mld – powiedział. – Mamy zapewnione finansowanie deficytu na przyszły rok. Poziom rentowności polskich obligacji odzwierciedla wiarygodność polskiej polityki gospodarczej – dodał.

